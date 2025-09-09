fechar
Livros | Notícia

6 livros que ajudam a entender os laços entre pais e filhos

Cheia de afeto, conflitos, descobertas e silêncios, ela inspira escritores ao redor do mundo a transformar essas experiências em literatura

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/09/2025 às 16:39 | Atualizado em 09/09/2025 às 17:01
Imagem ilustrativa de mulher lendo um livro
Imagem ilustrativa de mulher lendo um livro - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A relação entre pais e filhos é um dos vínculos mais complexos e intensos da vida.

Cheia de afeto, conflitos, descobertas e silêncios, ela inspira escritores ao redor do mundo a transformar essas experiências em literatura.

Ler sobre essas relações permite reconhecer nossas próprias histórias, compreender melhor nossas origens e refletir sobre o legado emocional que atravessa gerações.

Selecionamos seis livros que exploram com sensibilidade e profundidade os laços familiares, revelando como o amor, a ausência, as expectativas e as diferenças moldam pais e filhos ao longo da vida.

1. Carta ao Pai – Franz Kafka

Escrito como uma longa carta de confissão e ressentimento, Carta ao Pai é um relato íntimo de Franz Kafka sobre a relação complicada que teve com seu pai.

O texto revela sentimentos de medo, incompreensão e desejo de aprovação, mostrando o peso que a figura paterna pode exercer na vida de um filho.

2. A Estrada – Cormac McCarthy

Neste romance pós-apocalíptico, um pai e seu filho caminham por um mundo devastado, lutando pela sobrevivência.

Em A Estrada, a brutalidade do cenário contrasta com a ternura da relação entre os dois, mostrando como o amor paterno pode ser uma força inabalável mesmo diante do fim do mundo.

3. Tudo se Ilumina – Jonathan Safran Foer

Com humor e emoção, Tudo se Ilumina acompanha a busca de um jovem americano por entender o passado de sua família na Ucrânia.

O livro mostra como a história dos pais e avós influencia a identidade de um filho, explorando memórias, traumas e o poder das raízes.

4. Dois Irmãos – Milton Hatoum

Em Dois Irmãos, Milton Hatoum narra a conturbada relação de uma família amazônica, marcada por rivalidades, silêncios e segredos.

O romance mostra como a relação dos filhos com os pais e entre si pode determinar destinos, expondo o peso do afeto e das escolhas no seio familiar.

5. Um Pai de Cinema – Antonio Skármeta

Neste delicado romance, Um Pai de Cinema retrata a relação entre um menino e seu pai no Chile dos anos 1960.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Através de lembranças, afetos e pequenas cenas do cotidiano, Skármeta constrói uma história tocante sobre proximidade, carinho e aprendizado.

6. A Filha Perdida – Elena Ferrante

Em A Filha Perdida, Elena Ferrante aborda a maternidade de forma complexa, explorando sentimentos de culpa, ambivalência e liberdade.

A narrativa da protagonista, que se vê dividida entre seus desejos pessoais e o papel de mãe, revela como os laços entre pais e filhos podem ser intensos e contraditórios.

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

  • Tela antirreflexo
  • Troca de páginas mais rápida
  • Luz frontal ajustável
  • Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)
Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.

Leia também

5 filmes baseados em livros para ver na Netflix
Filmes

5 filmes baseados em livros para ver na Netflix
6 livros que dão vontade de escrever a própria história
hora da leitura

6 livros que dão vontade de escrever a própria história

Compartilhe

Tags