6 livros que dão vontade de escrever a própria história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Essas obras inspiram, provocam e nos convidam a olhar para a vida com mais atenção, revelando histórias que ainda não foram contadas

Clique aqui e escute a matéria

Alguns livros têm o poder de despertar em nós a urgência de colocar no papel nossas experiências, sonhos e reflexões.

Essas obras vão além de entreter: inspiram, provocam e nos convidam a olhar para a vida com mais atenção, revelando histórias que ainda não foram contadas.

Ler livros assim é sentir que a própria narrativa merece ser registrada e que cada memória pode se tornar literatura.

Selecionamos seis livros que provocam essa sensação de inspiração e criatividade.

1. Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert



Neste best-seller autobiográfico, Elizabeth Gilbert compartilha sua jornada de autoconhecimento pelo mundo após um divórcio doloroso.

Em Comer, Rezar, Amar, ela narra com leveza suas experiências na Itália, aprendendo a saborear a vida; na Índia, descobrindo a meditação e a espiritualidade; e na Indonésia, buscando equilíbrio e amor.

A narrativa íntima e reflexiva desperta o leitor a escrever sobre suas próprias viagens, descobertas e transformações pessoais, quase como se estivéssemos acompanhando nossas próprias jornadas.

2. O Diário de Anne Frank – Anne Frank



Escrito enquanto Anne Frank estava escondida durante a ocupação nazista na Holanda, O Diário de Anne Frank é um registro íntimo de pensamentos, medos e sonhos de uma jovem em tempos sombrios.

O livro impressiona pela sinceridade da autora e pela força de sua voz, mostrando que a escrita pode ser um refúgio e uma forma de resistência.

Ler Anne Frank inspira qualquer leitor a registrar suas memórias e sentimentos, percebendo a própria escrita como uma forma de sobrevivência e expressão.

3. Cem Anos de Solidão – Gabriel García Márquez



Gabriel García Márquez constrói em Cem Anos de Solidão a saga da família Buendía na fictícia cidade de Macondo, onde o real e o fantástico se misturam de maneira natural.

Márquez cria personagens inesquecíveis e episódios mágicos que se entrelaçam com a história, política e cultura da América Latina. A riqueza do mundo criado no livro desperta a vontade de inventar mundos próprios, brincar com a linguagem e explorar histórias que misturam realidade e imaginação.

4. A Elegância do Ouriço – Muriel Barbery



Em A Elegância do Ouriço, Muriel Barbery acompanha Renée, a zeladora de um prédio parisiense, e Paloma, uma adolescente observadora e filosófica.

O romance combina poesia, filosofia e reflexões profundas sobre arte, cultura e vida cotidiana.

A maneira como Barbery constrói essas narrativas íntimas inspira o leitor a escrever sobre suas próprias descobertas, pensamentos e pequenos momentos de revelação no dia a dia.

5. Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa



Considerado um marco da literatura brasileira, Grande Sertão: Veredas narra a vida do jagunço Riobaldo pelo sertão mineiro, explorando amor, poder, moralidade e existência.

Guimarães Rosa reinventa a língua portuguesa, criando palavras, expressões e ritmos únicos.

O livro inspira leitores a experimentar a escrita de maneira criativa, a explorar narrativas originais e a se lançar na construção de universos literários próprios.

6. O Sol é Para Todos – Harper Lee



Em O Sol é Para Todos, Harper Lee narra a história de Scout Finch e seu pai, Atticus, no contexto do sul dos Estados Unidos durante os anos 1930.

O livro trata de justiça, empatia e moralidade, ao mesmo tempo em que constrói personagens memoráveis com quem o leitor se identifica facilmente.

A riqueza de detalhes e a sensibilidade da narrativa fazem surgir a vontade de escrever sobre nossas próprias experiências, observações e valores, transformando memórias pessoais em narrativas significativas.

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

Tela antirreflexo



Troca de páginas mais rápida



Luz frontal ajustável



Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)

Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.