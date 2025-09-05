fechar
Livros | Notícia

5 livros de comédia infantil que seu filho vai amar

Os 5 livros de comédia infantil vão arrancar risadas do seu filho e transformar a hora da leitura em um momento leve, divertido e cheio de imaginação

Por Bia Freire Publicado em 05/09/2025 às 23:53
Confira uma série de livros infantis que irão fazer seu filho se apaixonar
Confira uma série de livros infantis que irão fazer seu filho se apaixonar - Istock

A leitura é uma excelente forma de estimular a imaginação e o desenvolvimento das crianças. E quando o livro arranca boas risadas, a experiência se torna ainda mais divertida e envolvente.

Os livros de comédia infantil têm o poder de encantar os pequenos leitores com personagens engraçados, situações inusitadas e muito bom humor.

Se você está procurando sugestões para incentivar seu filho a ler, confira essa seleção com cinco livros hilários que prometem diversão do começo ao fim.

1. "Diário de um Banana", de Jeff Kinney

Um dos maiores sucessos entre as crianças, essa série conta as aventuras (e desventuras) de Greg Heffley, um pré-adolescente tentando sobreviver à escola e à vida em família.

Cheio de ilustrações engraçadas e um texto leve, o livro mistura situações cotidianas com um humor irresistível para os pequenos leitores.

2. "O Pequeno Nicolau", de René Goscinny e Jean-Jacques Sempé

Clássico da literatura infantil francesa, essa obra apresenta o ponto de vista do menino Nicolau sobre a escola, os amigos e a vida em casa.

A forma como ele interpreta o mundo dos adultos é cômica e encantadora. A linguagem simples e divertida agrada tanto às crianças quanto aos pais que leem junto.

3. "O Dia em Que a Minha Bunda Foi Para o Espaço", de Andy Griffiths

Com um título que já arranca risadas, esse livro é uma verdadeira loucura divertida. A história absurda e bem-humorada segue as aventuras de Zack, um garoto cuja bunda literalmente sai voando e vai parar no espaço.

É o tipo de humor escrachado que as crianças simplesmente adoram.

4. "Como Treinar o Seu Viking", de Cressida Cowell

Conhecida pela série "Como Treinar o Seu Dragão", Cressida Cowell também traz muita comédia em suas histórias paralelas.

Neste livro, Banguela, o dragão, conta sua própria versão dos fatos, mostrando como ensinou Soluço a ser um verdadeiro viking. O resultado é uma narrativa engraçada e cheia de personalidade.

5. "O Incrível Menino que Comia Livros", de Oliver Jeffers

Embora não seja comédia pura, esse livro tem um humor inteligente e ilustrações que arrancam sorrisos. Conta a história de Henrique, um menino que adora livros – mas não para ler, e sim para comer!

Ao longo da história, ele aprende que a melhor maneira de absorver conhecimento é pela leitura, e não pelas mordidas.

