fechar
Livros | Notícia

5 livros que prometem te fazer chorar muito

Se você adora livros que mexem com as emoções, prepare o coração: essas 5 histórias prometem arrancar lágrimas e ficar na sua memória por muito tempo

Por Bia Freire Publicado em 04/09/2025 às 21:43
Confira os melhores livros para ler e chorar
Confira os melhores livros para ler e chorar - Istock

Clique aqui e escute a matéria

Você gosta de histórias que emocionam? Chorar com um livro é mergulhar em um mundo de sentimentos intensos que só a leitura consegue despertar.

Se você curte histórias que tocam o coração, prepare-se para se emocionar com esses cinco livros que estão disponíveis em português na Amazon.

5 livros que prometem tocar seu coração

1. A Menina que Roubava Livros — Markus Zusak

Essa história, narrada pela própria Morte, acompanha a pequena Liesel, que encontra refúgio nos livros durante a Segunda Guerra Mundial. A narrativa é poética e cheia de momentos que fazem a gente se emocionar de verdade.

Compre na Amazon

2. A Culpa é das Estrelas — John Green

Hazel e Augustus são dois jovens que enfrentam doenças graves e vivem um amor intenso. A história mostra como mesmo nas dificuldades a vida pode ser linda, e prepare o coração porque lágrimas são quase certas.

Compre na Amazon

3. O Menino do Pijama Listrado — John Boyne

Contada pelos olhos inocentes de um menino, essa história revela a amizade em meio à tragédia da guerra. O final é impactante e deixa uma marca profunda na alma de quem lê.

Compre na Amazon

4. Tudo é Rio — Carla Madeira

Este romance brasileiro traz a história de um casal que enfrenta perdas e escolhas dolorosas. A narrativa é tão envolvente que é difícil não se emocionar com cada página.

Compre na Amazon

5. Quarto de Despejo — Carolina Maria de Jesus

Um diário real de uma mulher que vive na favela, mostrando a luta diária pela sobrevivência. A escrita sincera e corajosa mexe com o leitor e desperta uma profunda emoção.

Compre na Amazon

Esses livros não apenas contam histórias, eles fazem a gente sentir, se conectar e, claro, chorar. Se você quer uma leitura que vá fundo no coração, não deixe de conferir essas obras incríveis.

Leia também

5 livros que fazem o leitor duvidar da própria percepção
hora da leitura

5 livros que fazem o leitor duvidar da própria percepção
6 livros que ajudam a entender o que é felicidade
hora da leitura

6 livros que ajudam a entender o que é felicidade

Compartilhe

Tags