fechar
Livros | Notícia

5 livros que fazem o leitor duvidar da própria percepção

São narrativas que desafiam a mente, confundem certezas e fazem questionar o que é verdadeiro dentro da trama — e até fora dela

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/09/2025 às 17:13
Homem procurando livros em prateleiras
Homem procurando livros em prateleiras - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Há histórias que brincam com os limites entre realidade e imaginação, conduzindo o leitor por caminhos em que nada é totalmente confiável.

São narrativas que desafiam a mente, confundem certezas e fazem questionar o que é verdadeiro dentro da trama — e até fora dela.

Esses livros criam uma atmosfera de instabilidade que permanece mesmo depois da última página, deixando a sensação de que a realidade pode ser muito mais frágil do que pensamos.

Selecionamos cinco obras que mexem com a percepção do leitor de forma magistral, transformando a leitura em uma experiência de inquietação e fascínio.

1. O Colecionador – John Fowles

Este thriller psicológico apresenta a história de um homem obcecado que sequestra uma jovem artista.

O Colecionador provoca desconforto ao alternar perspectivas e revelar como cada personagem enxerga os mesmos acontecimentos de maneira completamente diferente, levando o leitor a duvidar de quem realmente está no controle da narrativa.

2. A Mulher na Janela – A. J. Finn

Com referências a Hitchcock, A Mulher na Janela acompanha Anna Fox, que acredita ter testemunhado um crime pela janela de sua casa.

A combinação de traumas, remédios e isolamento coloca em dúvida não apenas o que ela vê, mas também o que o leitor acredita estar acontecendo.

3. Clube da Luta – Chuck Palahniuk

Mais do que uma crítica ao consumismo e à masculinidade, Clube da Luta é um romance que desmonta a percepção do leitor com sua reviravolta marcante.

A narrativa faz refletir sobre identidade, alienação e até onde podemos confiar em quem narra sua própria história.

4. Rebecca, a Mulher Inesquecível – Daphne du Maurier

Em Rebecca, a nova esposa de Maxim de Winter se vê às voltas com a sombra da falecida Rebecca, cuja presença domina a mansão de Manderley.

A força da narrativa está em como a memória e a percepção moldam a realidade, criando um suspense em que nada parece exatamente o que é.

5. A Náusea – Jean-Paul Sartre

Embora não seja um thriller, A Náusea é um mergulho existencial que questiona a própria realidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O protagonista, Antoine Roquentin, começa a experimentar o mundo de maneira tão estranha e desconexa que o leitor é levado a duvidar de sua percepção do cotidiano, da identidade e até do sentido da existência.

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

  • Tela antirreflexo
  • Troca de páginas mais rápida
  • Luz frontal ajustável
  • Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)
Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.

Leia também

5 Livros que falam sobre amor de uma maneira leve
LIVROS

5 Livros que falam sobre amor de uma maneira leve
5 livros que viraram novelas de TV famosas
Literatura

5 livros que viraram novelas de TV famosas

Compartilhe

Tags