Livros | Notícia

5 Livros que falam sobre amor de uma maneira leve

Descubra cinco livros leves e encantadores que falam sobre amor de forma divertida, doce e envolvente, perfeitos para momentos de leitura relaxante

Por Bia Freire Publicado em 02/09/2025 às 22:29
Confira as melhores dicas de livros para histórias de amor leve
Confira as melhores dicas de livros para histórias de amor leve - Istock

O amor é um tema universal e pode ser mostrado de muitas formas: intenso, transformador, doloroso, mas também simples, divertido e leve.

Para quem busca leituras que tragam reflexões suaves, com momentos de riso e histórias que aquecem o coração, separamos cinco livros disponíveis na Amazon que falam de amor de forma leve e inspiradora.

5 livros com histórias de amor leves

Teto para Dois – Beth O’Leary

Uma das comédias românticas mais queridas dos últimos anos, o livro conta a história de dois estranhos que dividem o mesmo apartamento, mas nunca se encontram. A narrativa é divertida, envolvente e mostra como o amor pode nascer das situações mais inesperadas.

Amor(es) Verdadeiro(s) – Taylor Jenkins Reid

Com uma escrita fluida e emocionante, a autora apresenta uma história sobre reencontros, escolhas e segundas chances. É um livro que fala sobre o amor em suas diferentes formas, mas sem pesar, trazendo uma leitura cativante e delicada.

Amor & Gelato – Jenna Evans Welch

Um romance jovem, doce e cheio de aventuras na Itália. A protagonista vive descobertas sobre si mesma enquanto experimenta sabores, lugares encantadores e, claro, o primeiro amor. A leveza da narrativa torna a leitura ideal para relaxar.

Um Dia em Dezembro – Josie Silver

Com uma atmosfera de filme romântico, essa história envolve encontros e desencontros que se estendem ao longo de dez anos. Mesmo com alguns momentos de emoção, a narrativa é conduzida de maneira leve e otimista, mostrando o poder do destino no amor.

Amor(es) Improvável(is) – Christina Lauren

Conhecidas por suas comédias românticas, as autoras apresentam um livro divertido, cheio de diálogos inteligentes e uma química envolvente entre os personagens. A obra mostra que o amor pode surgir de formas inesperadas e engraçadas.

