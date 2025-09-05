fechar
Livros | Notícia

Histórias de amor que você não vai conseguir largar: 4 livros imperdíveis

Esses 4 livros mostram que o gênero vai além do amor convencional. Para quem busca momentos de inspiração, essas obras são escolhas certeiras

Por Guilherme Gusmão Publicado em 05/09/2025 às 16:27
Homem lendo livro
Homem lendo livro - Miljan Zivkovic/iStock

A literatura romântica continua conquistando leitores de todas as idades ao redor do mundo. Entre dramas emocionantes, paixões arrebatadoras e histórias de autodescoberta, os romances têm o poder de transportar o leitor para universos intensos e envolventes.

Selecionamos quatro livros de romance que prometem encantar quem busca emoção, narrativa envolvente e personagens inesquecíveis.

1. Entre o Céu e o Amor – Nicholas Sparks

Nicholas Sparks é reconhecido por escrever histórias que misturam romance e drama de forma delicada.

Em Entre o Céu e o Amor, o autor narra a trajetória de personagens que enfrentam perdas e encontram novas oportunidades para se apaixonar.

A obra explora temas como esperança, reconciliação e a força dos sentimentos, consolidando Sparks como um dos principais nomes do gênero.

2. O Segredo das Estações – Jojo Moyes

Neste romance, Jojo Moyes apresenta uma narrativa envolvente sobre encontros inesperados e mudanças de vida.

O Segredo das Estações acompanha personagens que descobrem o amor em meio a desafios pessoais, mostrando que a vida pode surpreender quando menos se espera. O livro combina drama e leveza, conquistando leitores que apreciam histórias emocionantes e realistas.

3. Cartas para o Meu Coração – Cecelia Ahern

Cecelia Ahern, autora de sucessos como PS: Eu Te Amo, traz em Cartas para o Meu Coração uma história de amor construída através de correspondências e encontros marcantes.

A obra mistura romance e introspecção, abordando a importância da comunicação, da sinceridade e do afeto nas relações humanas. É um livro ideal para quem gosta de narrativas sensíveis e envolventes.

4. Quando a Chuva Passar – Colleen Hoover

Colleen Hoover é conhecida por seus romances intensos e emocionantes, e Quando a Chuva Passar não é exceção. A autora explora conflitos internos, segredos e segundas chances, criando uma narrativa capaz de prender o leitor do início ao fim.

É uma obra que combina drama e romance contemporâneo, perfeita para quem busca histórias que tocam o coração.

