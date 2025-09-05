Ama arte e carnaval? Conheça 3 livros inspiradores da carnavalesca Rosa Magalhães

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ler Rosa é mergulhar em um universo de histórias e reflexões que ajudam a compreender por que o Carnaval brasileiro é tão admirado mundialmente

Referência do Carnaval carioca, Rosa Magalhães não foi apenas uma das maiores carnavalescas da história, mas também uma autora que registrou em livros sua visão única sobre arte, cultura e espetáculo.

A artista que morreu em julho do ano passado, é reconhecida pelos seus desfiles marcantes em várias escolas de samba do Rio de Janeiro, como a Imperatriz, Vila Isabel e São Clemente.

Todo enredo que desenvolvia para as agremiações, ela escrevia uma sinopse detalhada sobre o que o público podia esperar daquele carnaval.

No entanto, fora dos trabalhos par as escolas, ela escreveu três livros sobre os bastidores da festa e os processo criativo para que a folia ocorra todo ano. Confira os livros de Rosa:

1. Fazendo Carnaval

Neste livro bilíngue (português–inglês), Rosa Magalhães leva o leitor aos bastidores da maior festa popular do Brasil.

A obra reúne cerca de 200 fotografias coloridas que mostram desde a concepção até a realização dos desfiles, revelando a grandiosidade e a complexidade da criação carnavalesca.



Mais do que um registro visual, Fazendo Carnaval é uma verdadeira celebração da estética e da inventividade que marcam o trabalho da artista.

2. O inverso das origens (com Maria Luiza Newlands)

Escrito em parceria com a pesquisadora Maria Luiza Newlands, este livro apresenta reflexões sobre cultura e identidade a partir do olhar de Rosa.

A obra convida o leitor a pensar sobre origens, tradições e a reinvenção de símbolos dentro da arte carnavalesca.



Embora menos conhecido do grande público, é um título essencial para quem deseja compreender a profundidade intelectual por trás das criações da carnavalesca.

3. E vai rolar a festa...

Neste livro, Rosa Magalhães expande seu olhar para além da Marquês de Sapucaí.

Ela compartilha memórias da criação de grandes eventos, como a abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e o encerramento das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, cerimônias que encantaram o mundo.



A obra mostra como a artista traduz o espírito brasileiro em espetáculos grandiosos, reforçando sua versatilidade para além do Carnaval.