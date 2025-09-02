3 motivos para ler Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de Conceição Evaristo
Conceição Evaristo, com a sua sensibilidade, cria conexões potentes entre autora, personagens e leitoras, destacando a força das mulheres negras
O livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres, publicado em 2016, é uma das obras mais marcantes da escritora e intelectual mineira Conceição Evaristo.
Composto por treze contos curtos, o livro apresenta histórias de mulheres negras que vivenciam múltiplas formas de resistência, afetos e dores, em um Brasil ainda marcado pelo racismo estrutural e pela desigualdade de gênero e classe.
As personagens ganham vida a partir de vozes reais e de experiências vividas ou observadas, revelando uma literatura que transcende a ficção e se posiciona como instrumento de denúncia, reparação e escuta.
A seguir, conheça três motivos essenciais para ler esta obra fundamental da literatura brasileira contemporânea.
1. Um retrato sincero e humano de mulheres negras
Em cada conto, Conceição Evaristo dá nome, rosto e voz a mulheres que historicamente foram silenciadas.
A autora se inspira em relatos de mulheres reais, criando narrativas que expõem as desigualdades enfrentadas por elas em sua vivência cotidiana. As histórias abordam temas como abandono, pobreza, solidão, maternidade, violência doméstica e relações familiares marcadas pela luta e pela sobrevivência.
Mais do que personagens, as mulheres retratadas são presenças vivas que provocam empatia e reflexão.
2. Literatura como resistência e memória coletiva
A escrita de Conceição Evaristo é marcada pelo conceito de "escrevivência", termo criado por ela mesma para definir uma literatura que nasce da vivência e da ancestralidade negra.
Em Insubmissas Lágrimas de Mulheres, a autora usa a palavra como ferramenta de resistência, resgatando memórias e experiências que não aparecem nos livros tradicionais.
Essa abordagem transforma o ato de escrever em uma forma de combater o apagamento histórico, reafirmando a importância da memória coletiva como elemento central da identidade negra.
3. Enfoque feminista e interseccional
A obra contribui com o debate feminista ao apresentar um ponto de vista muitas vezes negligenciado: o das mulheres negras.
Conceição Evaristo articula questões de raça, gênero e classe de forma profunda, mostrando como esses marcadores de identidade se entrelaçam nas trajetórias de suas personagens.
A autora amplia o olhar sobre o que é ser mulher no Brasil, questionando o feminismo branco e propondo uma visão mais inclusiva e enraizada na realidade das periferias e comunidades negras.