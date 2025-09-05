4 livros de autoajuda que você vai amar
Os quatro títulos apresentados demonstram a variedade de abordagens que a literatura de autoajuda pode oferecer. Confira e leia ainda hoje
Clique aqui e escute a matéria
A leitura é uma das formas mais eficazes de adquirir novos conhecimentos, buscar inspiração e encontrar caminhos para o desenvolvimento pessoal.
Nos últimos anos, os livros de autoajuda ganharam destaque por oferecer ferramentas práticas e reflexões que auxiliam na transformação de hábitos, no fortalecimento da autoestima e na conquista de objetivos.
A seguir, quatro títulos que se tornaram referências e que podem fazer diferença no seu cotidiano.
O Poder do Hábito – Charles Duhigg
Publicado em 2012, O Poder do Hábito tornou-se um dos livros de autoajuda mais vendidos no mundo. Nele, o jornalista Charles Duhigg explica como os hábitos são formados, como influenciam as decisões diárias e de que forma podem ser transformados.
Com base em pesquisas científicas e exemplos reais, o autor demonstra que pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. A obra é indicada para quem busca produtividade e disciplina.
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown
A pesquisadora norte-americana Brené Brown reúne em A Coragem de Ser Imperfeito estudos sobre vulnerabilidade, aceitação e coragem. A autora defende que assumir fragilidades e abandonar a busca pela perfeição são atitudes fundamentais para viver de forma mais autêntica.
O livro ganhou reconhecimento internacional por estimular a autoestima e o desenvolvimento da resiliência emocional.
Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes – Stephen R. Covey
Considerado um dos maiores clássicos da literatura de autoajuda e negócios, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes apresenta princípios universais aplicáveis à vida pessoal e profissional.
Publicado pela primeira vez em 1989, o livro já vendeu milhões de exemplares em todo o mundo.
Covey propõe práticas que envolvem proatividade, organização e equilíbrio, consolidando-se como um guia de liderança e gestão pessoal.
Mais Esperto que o Diabo – Napoleon Hill
Escrito em 1938, mas lançado apenas em 2011, Mais Esperto que o Diabo traz uma entrevista imaginária entre o autor Napoleon Hill e a figura do “Diabo”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A narrativa explora os obstáculos psicológicos que impedem as pessoas de alcançar seus objetivos, como o medo, a indecisão e a falta de disciplina. A obra apresenta reflexões atemporais sobre autoconfiança e persistência, características centrais para o sucesso individual.