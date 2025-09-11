Raul Gil se pronuncia pela primeira vez após alta do hospital
Veja qual foi a mensagem compartilhada pelo apresentador Raul Gil nas redes sociais, um dia após receber alta do hospital em São Paulo.
Clique aqui e escute a matéria
O apresentador Raul Gil recebeu alta do Hospital Moriah, em São Paulo, na última terça-feira (9).
Depois de receber o diagnóstico de diverticulite aguda e desidratação, Raul mandou um recado para os fãs e seguidores na sua rede social pela primeira vez após a internação.
“Queridos amigos, hoje recebi alta e estamos de volta! Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim, ao Hospital MOriah, do qual conheço desde quando era a TV Record!“, contou na publicação.
O apresentador aproveitou o momento para agradecer também a equipe médica que o auxiliou. “E também aos grandes colaboradores que me deram uma atenção espetacular. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Obrigado!”.
Confira o vídeo do pronunciamento: