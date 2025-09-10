Oruam escreve carta na prisão e revela reencontro com Deus: "Aceito meu castigo"
Preso desde o dia 22 de julho de 2025, o cantor Oruam escreveu uma carta para os fãs e familiares, que foi compartilhada nas redes sociais.
Clique aqui e escute a matéria
Nesta terça-feira (9), passou a circular na internet uma carta escrita pelo rapper Oruam, que permanece preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, conhecida como Bangu 3.
Encarcerado desde o dia 22 de julho, o cantor dedicou uma mensagem para seus fãs, na qual revelou que estava afastado de Deus após a fama, no entanto, a permânencia na prisão acendeu um momento de reencontro da fé.
"Fiquei famoso, ganhei o mundo e me esqueci de Deus. Tive que ser preso para voltar a falar com Ele, aceito meu castigo...", compartilhou em um trecho da carta.
Em outro momento, o artista reforça a sensação de injustiça. "Não posso deixar de falar da injustiça e do descaso com que minha situação vem sendo tratada. Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, carregando nas costas acusações que não correspondem à minha verdade".
Para finalizar, Mauro Davi, nome verdadeiro do cantor, pediu desculpa aos fãs e familiares.
"Um abraço a todos os fãs que se decepcionaram comigo. Quero que entendam, eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte. Aos que acreditam em mim, fiquem firmes, e logo vocês vão me ver", escreveu.
Confira a carta completa no final da matéria.
Relembre o caso
Na madrugada do dia 22 de julho de 2025, a polícia tentou realizar uma operação na casa do rapper Oruam para cumprir um mandado de busca e apreensão de um menor de idade que estava presente no local.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, um grupo formado por Mauro e seus amigos agiram contra a ação e tentaram impedir a chegada da polícia na casa, chegando a atirar pedras contra os agentes, que conforme descoberto após os fatos, pesavam cerca de 5kg.
O artista também registrou o momento do atrito e compartilhou nas redes sociais, vídeo que rapidamente viralizou.
Por outro lado, a assessoria do cantor revela que ele "agiu em um momento de desespero e legítima defesa". Ao todo, Oruam responde por sete crimes:
Tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, ameaça, lesão corporal, resistência, desacato e danos, conforme compartilhado pelo portal da CNN Brasil.