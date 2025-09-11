Vida de São Francisco de Assis é contada através de musical e tem sua estreia no Teatro Guararapes
Espetáculo musical sobre São Francisco de Assis une teatro, música ao vivo e fé em uma produção grandiosa no Recife. Confira mais detalhes na matéria
FRANCISCO, UM INSTRUMENTO DE PAZ, um musical com texto e direção de Roberto Costa, é uma emocionante encenação sobre fé, renúncia, compaixão e amor ao próximo, inspirada na conversão e vida de São Francisco de Assis (interpretado pelo ator Paulo Cesar Freire).
O espetáculo reúne no palco do Teatro Guararapes, no próximo dia 19 de setembro, às 20h, um grande elenco de músicos, atores e cantores, que farão toda a trilha sonora ao vivo, com direção musical da maestrina Hadassa Rossiter, do Conservatório de Música de Pernambuco, convidada especialmente para esta montagem.
“Eu sou conhecido por fazer grandes produções no teatro para a infância e comédias na cidade do Recife, mas gosto do novo e montar um musical para adultos é um grande desafio por aqui. Contar a história de Francisco de Assis é um sonho e já tenho esse projeto há alguns anos na gaveta.
Apesar de ser um santo católico, não é um espetáculo voltado apenas para religiosos e convido a todos para viverem essa experiência única, pois estamos preparando uma grande produção teatral baseada em biografias e filmes sobre Francisco, que viveu na Itália, na cidade de Assis, no século XIII, e que ficou conhecido por sua forma de vida simples e por seu desapego material. Por isso, é respeitado por todos”. comenta Roberto Costa.
O espetáculo apresenta momentos marcantes da vida de Francisco de Assis: a infância com Clara, os conflitos familiares, a ida à guerra, a prisão em Perugia, o encontro com os pobres e leprosos, e a poderosa transformação e conversão através do chamado divino nas ruínas de São Damião. A trajetória o leva até Roma, onde pede ao Papa Inocêncio III autorização para a criação da ordem dos frades menores, passando a viver o evangelho na prática, com coragem, renúncia, caridade e profundo amor ao próximo.
No repertório musical, canções conhecidas do público são tocadas e cantadas ao vivo, prometendo emocionar a plateia. Uma verdadeira experiência de fé e arte, que inspira com sua mensagem universal de amor e esperança.
Elenco e equipe
Elenco: Paulo Cesar Freire, Amanda Marinho, Eduardo Japiassú, Angelis Nardelli, Ashila Moraes, Geovane Souza, Bilé Ares, Camila Fernandes, Ewerson Luiz, Felipe Trindade, Paulo Welker, Josie Emanuelle, Abi Souza, Isaac Pedro, Herbert Tiburcio, Douglas Araújo. Participação especial: José Mário Austregésilo.
Base instrumental: Mozart Ramos (flauta transversal); Mário Vitor (violino); Mauricio Cézar (piano digital e acordeom); Jefferson Cupertino (violão e contrabaixo elétrico); George Rocha (percussão).
Direção musical: Hadassa Rossiter
Produção executiva: Yuri Costa
Coreografia: Augusto Neves
Fotos: Renan Andrade
Assessoria de imprensa: Alberto Leonardo Feitoza
Equipe técnica: Luiz Henrique, André Nascimento, João Batista, Martiniano Almeida, Lucas Guimarães.
Serviço
FRANCISCO, UM INSTRUMENTO DE PAZ
Dia: 19 de setembro de 2025
Horário: 20h
Local: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)
Valores:
Plateia A: R$ 150,00 (inteira) | R$ 75,00 (meia)
Plateia B: R$ 130,00 (inteira) | R$ 65,00 (meia)
Balcão: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)
*Ingresso Social: R$ 80,00 + 1kg de alimento não perecível (disponível em todos os setores)
Ingressos antecipados: Cecon Tickets
Também à venda na Bilheteria do Teatro Guararapes (conforme horário de funcionamento)
Classificação indicativa: 12 anos
Informações: (81) 9.8463-8388
Instagram: @robertocostaproducoes