Vereadora do Recife quer revogar homenagens a condenados pelo 8 de janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto visa a proibição, por parte da Prefeitura do Recife e da Câmara Municipal, de homenagens a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023

Clique aqui e escute a matéria

A vereadora do Recife, Jô Cavalcanti (PSOL), lançou, nesta quinta-feira (11), campanha para promover um Projeto de Lei que proíbe a Prefeitura do Recife e a Câmara Municipal de concederem homenagens a pessoas ou entidades que tenham sido condenadas por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023, bem como a revogação de títulos, medalhas e comendas já concedidos.

Além da retirada de honrarias aos envolvidos no 8 de janeiro, a proposta também institui a Medalha Júlia Santiago, para reconhecer personalidades e entidades de destaque na luta em defesa da democracia e dos direitos civis e políticos.

De acordo com a vereadora, a campanha "Recife Pela Democracia" busca apoio popular e pretende pressionar a Câmara para aprovar o PL, com um abaixo-assinado.

O projeto integra um conjunto de medidas chamado de "Pacote da Democracia", que visa afirmar o compromisso do Legislativo municipal com a defesa do Estado Democrático de Direito e a preservação da memória política.

Segundo Jô Cavalcanti, o projeto "responde ao momento histórico vivido no país", com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não podemos normalizar que golpistas sejam homenageados em nossa cidade. Se atos antidemocráticos foram julgados e condenados, o Recife deve dar o recado claro de que aqui só se reconhece quem defende o povo e a democracia. Ao mesmo tempo, precisamos valorizar quem arrisca a vida e a trajetória para proteger direitos, como faz a Medalha Julia Santiago”, afirmou.

O Projeto tem parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara e aguarda análise da comissão de Direitos Humanos e Cidadania, e da comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, antes de seguir para votação em plenário.

Saiba como acessar o JC Premium