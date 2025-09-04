Recife vai viver o clima do Mardi Gras em evento gratuito
Festival gratuito une frevo e jazz de Nova Orleans em cortejos, shows, gastronomia e experiências culturais no coração do Recife. Saiba mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Nos dias 3 e 4 de outubro, as ruas e praças próximas ao Marco Zero, no bairro do Recife, serão palco do primeiro “Mardi Gras em Recife”, um festival gratuito que propõe uma aproximação inédita entre o frevo e o jazz de Nova Orleans. A proposta, segundo os organizadores, não é reproduzir mecanicamente outra festa, mas promover um diálogo cultural em que a energia do frevo encontra o improviso do jazz em cortejos, apresentações e encontros de rua.
O Mardi Gras, conhecido como o carnaval de Nova Orleans, chega à capital pernambucana em formato de intercâmbio: orquestras de frevo dividirão repertório com bandas de jazz, enquanto jam sessions e performances instrumentais tomam espaços públicos. A programação foi desenhada para integrar músicos locais e convidados internacionais, criando sequências que alternam passagens coreografadas e momentos abertos ao improviso.
Além da música, o festival inclui ações gastronômicas que aproximam as culturas. Chefs norte-americanos especializados na culinária cajun e creole comandarão oficinas e menus em restaurantes parceiros, e bartenders recriarão clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary em bares da vizinhança. A intenção é ofertar ao público experiências sensoriais que misturem ingredientes e técnicas locais com influências vindas do sul dos Estados Unidos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Artesãos pernambucanos participam com peças que dialogam com o tema: máscaras, esculturas em barro e objetos cerâmicos inspirados em ritmos e movimentos do frevo e do jazz estarão em exposição e à venda. Paralelamente, a organização lançou a chamada “Rota de Throws”, um circuito por bares, cafeterias e restaurantes onde o público coleciona selos; ao completar o percurso, os participantes recebem brindes simbólicos — máscaras e colares — que remetem à experiência completa do festival.
O projeto inclui medidas de sustentabilidade e inclusão social. Cooperativas de catadores serão integradas ao esquema de coleta seletiva durante os dois dias, responsabilizando-se pela destinação dos resíduos e recebendo contrapartidas da produção. Haverá ainda concursos de fantasia com premiação para propostas que valorizem a criatividade, a sustentabilidade e a representatividade cultural, com categorias para crianças, jovens e adultos.
Um dos pontos centrais da programação será o palco montado na Praça do Arsenal, que abrigará atrações nacionais e internacionais, oficinas e desfiles diários. Para os produtores — Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente —, a iniciativa representa mais do que um evento musical: “É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.
Os organizadores destacam que a ocupação do Centro do Recife com atividades musicais e gastronômicas pretende também impulsionar o comércio local e trazer movimento ao entorno do Marco Zero, área histórica que tem recebido ações de revitalização cultural. A expectativa é que moradores e turistas aproveitem a programação diurna e noturna, ampliando a circulação e o consumo em estabelecimentos parceiros.
Informações atualizadas sobre horários detalhados, lista completa de participantes e pontos da Rota de Throws serão divulgadas pelo perfil oficial do festival no Instagram: @mardigrasrecife. A produção recomenda ao público acompanhar as postagens para alterações de última hora e orientações sobre transporte e acessibilidade.