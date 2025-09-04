Recife vai viver o clima do Mardi Gras em evento gratuito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festival gratuito une frevo e jazz de Nova Orleans em cortejos, shows, gastronomia e experiências culturais no coração do Recife. Saiba mais detalhes

Nos dias 3 e 4 de outubro, as ruas e praças próximas ao Marco Zero, no bairro do Recife, serão palco do primeiro “Mardi Gras em Recife”, um festival gratuito que propõe uma aproximação inédita entre o frevo e o jazz de Nova Orleans. A proposta, segundo os organizadores, não é reproduzir mecanicamente outra festa, mas promover um diálogo cultural em que a energia do frevo encontra o improviso do jazz em cortejos, apresentações e encontros de rua.

O Mardi Gras, conhecido como o carnaval de Nova Orleans, chega à capital pernambucana em formato de intercâmbio: orquestras de frevo dividirão repertório com bandas de jazz, enquanto jam sessions e performances instrumentais tomam espaços públicos. A programação foi desenhada para integrar músicos locais e convidados internacionais, criando sequências que alternam passagens coreografadas e momentos abertos ao improviso.

Além da música, o festival inclui ações gastronômicas que aproximam as culturas. Chefs norte-americanos especializados na culinária cajun e creole comandarão oficinas e menus em restaurantes parceiros, e bartenders recriarão clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary em bares da vizinhança. A intenção é ofertar ao público experiências sensoriais que misturem ingredientes e técnicas locais com influências vindas do sul dos Estados Unidos.

Artesãos pernambucanos participam com peças que dialogam com o tema: máscaras, esculturas em barro e objetos cerâmicos inspirados em ritmos e movimentos do frevo e do jazz estarão em exposição e à venda. Paralelamente, a organização lançou a chamada “Rota de Throws”, um circuito por bares, cafeterias e restaurantes onde o público coleciona selos; ao completar o percurso, os participantes recebem brindes simbólicos — máscaras e colares — que remetem à experiência completa do festival.

O projeto inclui medidas de sustentabilidade e inclusão social. Cooperativas de catadores serão integradas ao esquema de coleta seletiva durante os dois dias, responsabilizando-se pela destinação dos resíduos e recebendo contrapartidas da produção. Haverá ainda concursos de fantasia com premiação para propostas que valorizem a criatividade, a sustentabilidade e a representatividade cultural, com categorias para crianças, jovens e adultos.

Um dos pontos centrais da programação será o palco montado na Praça do Arsenal, que abrigará atrações nacionais e internacionais, oficinas e desfiles diários. Para os produtores — Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente —, a iniciativa representa mais do que um evento musical: “É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.

Os organizadores destacam que a ocupação do Centro do Recife com atividades musicais e gastronômicas pretende também impulsionar o comércio local e trazer movimento ao entorno do Marco Zero, área histórica que tem recebido ações de revitalização cultural. A expectativa é que moradores e turistas aproveitem a programação diurna e noturna, ampliando a circulação e o consumo em estabelecimentos parceiros.

Informações atualizadas sobre horários detalhados, lista completa de participantes e pontos da Rota de Throws serão divulgadas pelo perfil oficial do festival no Instagram: @mardigrasrecife. A produção recomenda ao público acompanhar as postagens para alterações de última hora e orientações sobre transporte e acessibilidade.