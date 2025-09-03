Itapissuma recebe Segunda Edição do Festival Gastronômico "Na Estrada"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Itapissuma recebe segunda edição do projeto "Na Estrada", com chefs renomados, oficinas gastronômicas e programação gratuita de 4 a 6/09

Clique aqui e escute a matéria

A Cidade de Itapissuma será palco de um verdadeiro encontro de sabores e oportunidades que acontece de 4 a 6 de setembro. A Terra da Caldeirada recebe a segunda edição do projeto “Na Estrada – Abrindo caminhos para negócios e talentos da gastronomia”, realizado pelo Senac Pernambuco, em parceria com o Sebrae Pernambuco e a prefeitura.

O evento, totalmente gratuito, chega para valorizar a diversidade cultural, fortalecer o turismo e impulsionar o comércio local, por meio de uma programação repleta de oficinas e palestras ministradas por grandes nomes da gastronomia.

Ao todo, serão oito oficinas gastronômicas, onde o público poderá aprender a preparar pratos regionais, drinks autorais e sobremesas clássicas com chefs renomados como Gi Nicarato, Adriano Tavares, Tânia Bastos, Jacques Gonçalo e Helena Cordeiro, entre outros.

As atividades acontecem no Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante, espaço que se transforma em vitrine para a criatividade e a riqueza culinária pernambucana. Além de capacitar talentos, o festival reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico sustentável e com o estímulo ao empreendedorismo.

Neste primeiro dia de evento, apenas para convidados, será apresentado o projeto “Na Estrada”, com lançamento e diálogo com parceiros e comunidade, além de toda programação. Na ocasião, o evento contará com a presença do prefeito, Júnior de Irmã Têca, a vice-prefeita, Zezé Mota, além de autoridades locais e de cidades vizinhas. As inscrições podem ser feitas através do link: www.pe.senac.br/estrada/

Programação completa

04/09 (Quinta-feira)

18h - Evento fechado para convidados - Apresentação do projeto “Na Estrada”, com lançamento e diálogo com parceiros e comunidade.

05/09 (Sexta-feira)

13h30 - Mini caldeirada cremosa na moranga (entrada) com o Chef Adriano Tavares

15h - Oficina com Chef Gi Nicarato

18h - Bolo de Rolo com cocada (sobremesa) com a Chef Tânia Bastos

20h - Sabores do Engenho (drink)

06/09 (Sábado)

13h30 - Sabor e Caldos com o Chef Adriano Tavares

15h30 - Drinks Tropicais com o Chef Jacques Gonçalo

18h - Ceviche Reri (Ceviche de Ostra) com a Chef Helena Cordeiro

20h - Comfort Food e Gastronomia Regional com o Chef Adriano Tavares

Serviço