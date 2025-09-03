fechar
Itapissuma recebe Segunda Edição do Festival Gastronômico "Na Estrada"

Itapissuma recebe segunda edição do projeto "Na Estrada", com chefs renomados, oficinas gastronômicas e programação gratuita de 4 a 6/09

Por Catêrine Costa Publicado em 03/09/2025 às 19:43
Itapissuma recebe Segunda Edição do Festival Gastronômico "Na Estrada"
Itapissuma recebe Segunda Edição do Festival Gastronômico "Na Estrada" - Divulgação/ Prefeitura de Itapissuma

A Cidade de Itapissuma será palco de um verdadeiro encontro de sabores e oportunidades que acontece de 4 a 6 de setembro. A Terra da Caldeirada recebe a segunda edição do projeto “Na Estrada – Abrindo caminhos para negócios e talentos da gastronomia”, realizado pelo Senac Pernambuco, em parceria com o Sebrae Pernambuco e a prefeitura.

O evento, totalmente gratuito, chega para valorizar a diversidade cultural, fortalecer o turismo e impulsionar o comércio local, por meio de uma programação repleta de oficinas e palestras ministradas por grandes nomes da gastronomia.

Ao todo, serão oito oficinas gastronômicas, onde o público poderá aprender a preparar pratos regionais, drinks autorais e sobremesas clássicas com chefs renomados como Gi Nicarato, Adriano Tavares, Tânia Bastos, Jacques Gonçalo e Helena Cordeiro, entre outros.

As atividades acontecem no Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante, espaço que se transforma em vitrine para a criatividade e a riqueza culinária pernambucana. Além de capacitar talentos, o festival reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico sustentável e com o estímulo ao empreendedorismo.

Neste primeiro dia de evento, apenas para convidados, será apresentado o projeto “Na Estrada”, com lançamento e diálogo com parceiros e comunidade, além de toda programação. Na ocasião, o evento contará com a presença do prefeito, Júnior de Irmã Têca, a vice-prefeita, Zezé Mota, além de autoridades locais e de cidades vizinhas. As inscrições podem ser feitas através do link: www.pe.senac.br/estrada/

Programação completa

04/09 (Quinta-feira)
18h - Evento fechado para convidados - Apresentação do projeto “Na Estrada”, com lançamento e diálogo com parceiros e comunidade.

05/09 (Sexta-feira)
13h30 - Mini caldeirada cremosa na moranga (entrada) com o Chef Adriano Tavares
15h - Oficina com Chef Gi Nicarato
18h - Bolo de Rolo com cocada (sobremesa) com a Chef Tânia Bastos
20h - Sabores do Engenho (drink)

06/09 (Sábado)
13h30 - Sabor e Caldos com o Chef Adriano Tavares
15h30 - Drinks Tropicais com o Chef Jacques Gonçalo
18h - Ceviche Reri (Ceviche de Ostra) com a Chef Helena Cordeiro
20h - Comfort Food e Gastronomia Regional com o Chef Adriano Tavares

Serviço

  • Festival Gastronômico “Na Estrada”
  • Quando: De 4 a 6 de setembro
  • Onde: Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma
  • Ingressos: Evento gratuito
  • Inscrições: www.pe.senac.br/estrada/

