3ª Parada Boa Vista da Diversidade reúne artistas e homenageados em noite de celebração no Recife

Evento gratuito acontece no próximo sábado (6), a partir das 18h, na Rua da União, e promete muita música, performances e representatividade LGBTQIAPN

Nomes conhecidos da noite LGBT como Raquel Simpson, Christiane Falcão e o cantor João Vitor serão os homenageados deste ano de 2025.

No time das Drags; Transformistas e Performáticos teremos no palco as apresentações de Raquel Simpson, Rhayanna Fox, Jenynffer Strong, Rayssa Botelho, André D’Levansk, Black Negona, Pietra Black, Izis Nunes, Britney Hill, Lara Acioly, Marilyn Taylor, Courtney, Eva Venenosa, Marcílio Monthier, Paloma Pitt, Robson Haed, Salário Mínimo, Melyna Ryos, Victoria Fox, Stephane Fox, Kelly Rodrigues, Allura Nox, Mayven Hoax, Raymille Bloom, Christiane Falcão, Magally Mel, Adrianey, Adelson Monteiro e Bárbara Finsking.

Já nas apresentações de cantores e bandas, João Victor e Levi, Disco Night, Allan Ka, Andreia Luiza, Zé Pressão, Rony Versales e Banda Atrevida prometem levantar o público com muito astral, alegria e purpurina.

“Ser homenageada nesta parada da diversidade, para mim, é uma honra. Eu já sou idosa e envelhecer no palco é muito gratificante, pois sou de uma época que éramos rotuladas de travestis, depois passamos para ser transformistas e nos temos de hoje, mulheres trans. Agradeço muito a Deus por ter um produtor cultural como o Jango, que nos acolhe e produz eventos com o objetivo na valorização dos artistas do meio LGBTQIAPN+.” Ressalta, Raquel Simpson, uma das homenageadas.

O objetivo principal idealizador é transformar o local num espaço vibrante de celebração, conscientização e engajamento. A parada busca diálogos essenciais sobre a importância da igualdade e do respeito à diversidade e promete marcar mais um capítulo na história da luta pela igualdade em Pernambuco.

“Quero chamar a atenção da população para uma consciência mais tolerante sobre o direito de expressão de um segmento da sociedade há muito privado de exercê-lo de maneira mais visível e sem preconceitos de qualquer natureza. O segmento de que falo é o LGBTQIAPN+.” Comenta, Jango Barros, o idealizador da parada.

A importância desse evento é de reunir o segmento num só espaço para mostrar sua criatividade com música, dança e cor, numa manifestação de liberdade da opressão às vésperas do dia em que o Brasil comemora fato semelhante, provando, assim, que a população LGBTQIAPN+ é muito mais presente na sociedade do que se pensa e se vê pelas redes sociais, pela televisão ou num simples bloco ou baile de Carnaval. Os artistas que se apresentam mostram no palco essa expressão e, com suas performances, contribuem para o resgate e a preservação dos grandes nomes da cultura musical do País, trazendo ainda vida nova ao quase esquecido Centro do Recife.

É essencial ter a união para preservar os espaços LGBTQIAPN+ que são fundamentais na luta contra a LGBTfobia. É preciso unir forças, com determinação e sabedoria para superar o crescente conservadorismo.

A 3ª edição da Parada Boa Vista da Diversidad conta com o apoio da Termas Boa Vista, Recife SPA, Conchitas Bar e Termas Sossego e promete ser uma jornada memorável, onde celebração, luta e resiliência se combinam para dar voz e visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+.

Programação da Parada 18h | Abertura com os cantores João Victor e Levi 19h | Momento Disco Night 20h | Apresentações de artistas (primeira parte) – Apresentação de Magally Mel 21h | Rony Versales e Banda 21h30 | Alan Ka 22h | Apresentações de artistas (segunda parte) – Apresentação de Britney Hill 23h | Andrea Luiza 23h30 | Banda Zé Pressão 00h | Apresentações de artistas (terceira e última parte) – Apresentação de Black Negona 01h | Banda Atrevida 02h | Encerramento

Segurança A parada terá total apoio da Polícia Militar de Pernambuco, além de Bombeiro Civil, Agentes de Trânsito e segurança particular para todos curtirem o evento com tranquilidade.

Comércio Informal O idealizador Jango Barros deixa bem claro que os comerciantes informais podem colocar seus produtos à venda no espaço para que todos possam incrementar sua renda no dia do evento.

Um pouco sobre Jango Barros O empresário Jango Barros é um renomado produtor cultural pernambucano, criador do evento Noite das Estrelas. Sua dedicação à arte e à cultura de Pernambuco o levou a criar um espaço que celebra a diversidade e a representatividade no estado. O evento criado por ele tem como objetivo exaltar a diversidade artística e cultural e Pernambuco nas suas mais variadas formas de expressão.

Serviço 3ª PARADA BOA VISTA DA DIVERSIDADE Data – 06 de setembro (Sábado) Horário – A partir das 18h Local – Rua da União, Boa Vista – Recife Entrada – Gratuita Maiores informações: (81) 9 9969-0018