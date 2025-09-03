Recife recebe Rock Rec Festival 2025 com clássicos do rock e atrações locais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maior festival de rock do Nordeste acontece em 13 de setembro na área externa do Centro de Convenções, com ingressos a partir de R$ 120

No line-up principal, nomes que dispensam apresentações: Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini Cavadão sobem ao palco para uma maratona de grandes hits que marcaram gerações.

Mas o Rock Rec Festival vai além da nostalgia. Em um movimento que valoriza a produção autoral e a efervescência cultural do estado, o evento abre espaço para artistas locais com o Palco Downtown — uma estrutura dedicada exclusivamente às bandas da região. Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca representam o rock recifense em suas diferentes vertentes, apresentando ao público nacional a força da cena independente.

O festival oferece duas áreas com visão privilegiada do palco principal: Rock Front e Rock Open, que inclui open bar de whisky, gin, vodka, cerveja, refrigerante, água tônica e mineral. A estrutura foi pensada para proporcionar conforto e uma imersão completa no clima do rock, atendendo diferentes perfis de público com qualidade e segurança.

Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda a partir de R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com/festacheia ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, além da loja Chilli Beans do Caruaru Shopping, no Agreste.

Serviço

Rock Rec Festival

Quando: 13 de setembro

Onde: Área Externa do Centro de Convenções

Quanto: a partir de R$ 120,00