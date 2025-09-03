Feijão & Forró retorna neste sábado (06/09) com grandes atrações da música nordestina
Evento reúne feijoada, forró de raiz e atrações locais em celebração junina fora de época no Clube dos Oficiais, em Recife. Veja detalhes na matéria
Depois de cinco anos sem acontecer devido à pandemia, o tradicional Feijão & Forró volta em sua 14ª edição, no Clube dos Oficiais, prometendo música, confraternização e sabor. O evento é uma iniciativa do Bloco Eu Quero Mais, que surgiu como forma de movimentar o grupo, integrar as pessoas e gerar novas conexões com a cultura, além do Carnaval, período em que o bloco é bastante ativo.
“O Feijão & Forró é uma maneira de juntar as pessoas que gostam do ritmo, da música e fazer recordar o São João fora de época, convidando as pessoas pra participarem com a gente desse momento regado a muita comida e música de qualidade”, destaca Sueli Almeida, uma das organizadoras do evento.
Para o evento, que também contribui para arrecadar fundos para os ensaios do grupo ao longo do ano, o salão principal do clube na Avenida João de Barros, na Boa Vista, unirá duas paixões do povo: a boa mesa e o forró. Por isso, a feijoada servida durante o evento é acompanhada de uma programação musical de peso, que neste ano traz Josildo Sá, Ed Carlos, Elas Cantam Gonzaga, Zé Mário Drums e o sanfoneiro Beto Ortiz.
Cantor e compositor, Josildo Sá é um dos maiores representantes do forró de raiz na capital, carregando uma trajetória marcada pela valorização do sertão e de Luiz Gonzaga. Ed Carlos, reconhecido como um dos mais autênticos intérpretes do frevo e do forró, é parceiro frequente do bloco e traz carisma e repertório popular, garantindo a energia contagiante das suas apresentações.
Mas a agenda ainda será movimentada com a participação do grupo feminino Elas Cantam Gonzaga, que revisita clássicos de Luiz Gonzaga com sensibilidade e força, vozes potentes e protagonismo feminino na música nordestina. O sanfoneiro premiado Beto Ortiz apresenta sua transição entre tradição e inovação do forró, e a banda de Zé Mário Drums, músico e baterista, integra a programação com versatilidade e valorização da percussão.
Os artistas participam em clima de confraternização e parceria, reforçando o caráter cultural e solidário da iniciativa que traz esta celebração do ciclo junino fora de época. “O projeto começou despretensiosamente na minha casa como uma forma de reunir todos os amigos do Bloco e, progressivamente, foi ganhando uma dimensão maior e alçou novos voos nesses anos. Paramos com os encontros presenciais por conta da pandemia, quando realizamos encontros virtuais para manter viva essa chama da conexão. E agora, depois da última edição em 2019, podemos resgatar esse momento único”, comenta Leone Correia, atual presidente do Eu Quero Mais.
Para esta edição, o salão principal contará com estrutura de mesas para quatro pessoas, possibilitando que os participantes conversem e acompanhem as apresentações em um reencontro especial que mantém viva a tradição do São João e a cultura do Bloco Eu Quero Mais.
Serviço
Evento: Feijão & Forró 2025
Data: Sábado, 06 de setembro de 2025
Horário: 13h às 17h
Local: Salão principal do Clube de Oficiais — Av. João de Barros, 357, Boa Vista, Recife
Atrações: Josildo Sá, Ed Carlos, Elas Cantam Gonzaga, Zé Mário Drums e Beto Ortiz
Destaque: Feijoada completa (comida e bebida – água e refrigerante) + programação musical junina
Ingressos: Mesas antecipadas à venda – R$ 300,00 (capacidade máxima 4 pessoas por mesa)
Reservas: (81) 9.9410-7148
Realização: Bloco Eu Quero Mais
Mais informações: Instagram @bloccoeuqueromais