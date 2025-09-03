Recife recebe seletiva nacional do Red Bull 24 Horas, ultramaratona de revezamento em esteiras
Equipes de corrida da cidade poderão disputar uma vaga na Final Nacional do evento, que acontece no Rio de Janeiro; dia e local ainda serão divulgados
O Recife foi confirmado como uma das cinco cidades do Brasil que receberão uma etapa seletiva do Red Bull 24 Horas, uma inovadora competição de corrida de rua que testa os limites da resistência e da estratégia em equipe. O evento desafia os atletas de uma forma diferente: em um revezamento de 24 horas contínuas sobre esteiras.
A competição, que está em sua 4ª edição, é voltada para as running crews (equipes de corrida). Cada time é formado por 16 atletas, que se revezam na esteira com o objetivo de acumular a maior quilometragem possível ao longo de um dia inteiro.
Seletivas e Final Nacional
As seletivas do Red Bull 24 Horas começam em setembro e, além do Recife, passarão por Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. As duas equipes com o melhor desempenho geral entre todas as cidades garantirão uma vaga na grande Final Nacional, marcada para os dias 1 e 2 de novembro, no Rio.
A data e o local específicos da etapa do Recife ainda não foram divulgados pela organização.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Estratégia é a chave
Segundo o curador técnico do evento, o treinador Everaldo Almeida (Coach Ever), a vitória não depende apenas da velocidade, mas de um bom planejamento.
"Atletas que já estiverem mais habituados a fazer longos percursos podem se destacar, vão permanecer mais tempo na esteira, diminuindo o tempo de transição e isso faz diferença no final. Por outro lado, atletas mais explosivos [...] ajudam na somatória de pontos", comentou Ever.
A competição busca valorizar o trabalho coletivo e o espírito de comunidade, conectando equipes de corrida de todo o país em uma experiência única de superação.