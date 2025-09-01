Recife recebe primeira corrida de rua voltada ao público 60+ em outubro
Evento inédito no Brasil incentiva idosos a praticarem atividade física, mas contará também com participantes de todas as idades
O Recife receberá a primeira corrida de rua do Brasil voltada especialmente para pessoas com 60 anos ou mais. O Desafio Viva a Vida 60+ acontece no dia 19 de outubro, com concentração às 5h e largada às 6h, na Avenida Cais da Alfândega, no Recife Antigo.
Apesar do foco nos idosos, corredores de todas as idades podem participar.
Modalidades e categorias
A prova contará com corridas de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 3 km, em percursos acessíveis e inclusivos.
Serão seis modalidades no total, com categorias por idade (60 a 64, 65 a 69, 70 a 74 e 75+) e também por gênero (masculino e feminino). Jovens e adultos mais novos também podem se inscrever, com a proposta de incentivar familiares mais velhos a participarem.
“Os mais jovens podem — e devem — convidar pais, tios e avós para vivenciarem juntos essa experiência”, afirma Luciano Moura, diretor da revista Viva a Vida 60+, uma das organizadoras do evento.
Envelhecimento ativo em pauta
De acordo com o IBGE, o número de brasileiros com 60 anos ou mais praticamente dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para 15,6% da população — cerca de 33 milhões de pessoas.
Para os organizadores, a corrida chega para estimular esse público a manter uma vida saudável e ativa.
“Cada vez mais homens e mulheres estão descobrindo que correr — ou caminhar — é uma forma poderosa de se sentir vivo, manter o corpo em movimento e a mente leve. Esse público não quer mais ficar parado. Quer viver, experimentar, superar limites e celebrar conquistas”, destaca Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva.
Crescimento das corridas de rua
O cenário da corrida no Brasil também favorece a iniciativa. Segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), o País registrou crescimento de 29% no número de provas realizadas entre 2023 e 2024. Até março de 2025, já haviam sido contabilizados 2.437 eventos oficiais.
Inscrições e premiação
Todos os participantes receberão medalhas. Já os atletas com 60 anos ou mais terão direito a troféus e pódio.
As inscrições custam R$ 149,90, com 50% de desconto para idosos, e podem ser feitas até 13 de outubro pelo site.
A entrega dos kits acontece no dia 18 de outubro, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.