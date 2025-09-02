Caixa Cultural Recife apresenta musical "Floresta dos Mistérios" com foco em folclore e inclusão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A montagem combina aventura lúdica, valorização do folclore brasileiro e inclusão, com sessões acessíveis em libras e audiodescrição

A Caixa Cultural Recife recebe, de 26 de setembro a 5 de outubro, o espetáculo musical Floresta dos Mistérios.

A montagem, voltada para o público infantojuvenil, combina aventura lúdica, valorização do folclore brasileiro e inclusão, com sessões acessíveis em libras e audiodescrição.

As apresentações acontecem às sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h. O projeto tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

História e execução do musical

A trama acompanha três crianças: Bel, Rafa e Duda, que descobrem o plano do prefeito da cidade fictícia de Micrópolis de destruir uma floresta para construir uma fábrica de celulares.

Com a ajuda de personagens encantados, como o Saci Pererê, Iara e Boitatá, elas se unem para salvar a chamada Floresta dos Mistérios.

O espetáculo utiliza 20 bonecos criados por Márcio Pontes, que representam elementos da fauna brasileira e figuras do folclore. O texto e a direção são assinados por Márcio Araújo, um dos criadores do programa Cocórico.

As músicas originais, compostas por Tato Fischer e Araújo, são apresentadas ao vivo pelos manipuladores-cantores Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Matilde Menezes e Thalita Passos.

A encenação também conta com cenografia de Nani Brisque, desenho de luz de Wagner Freire, arranjos musicais de Gabriel Moreira e a participação especial da atriz Lavínia Pannunzio em off.

Workshop formativo

Além das apresentações, a programação inclui o Workshop de Gestão e Produção Cultural Criativa, voltado para artistas, produtores e coletivos culturais a partir de 18 anos.

A atividade será ministrada pela produtora cultural Bia Ribeiro nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 18h às 21h, com carga horária total de seis horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Caixa Cultural Recife.

Programação comemorativa

Floresta dos Mistérios integra as celebrações dos 45 anos da rede Caixa Cultural e dos 13 anos da unidade Recife.

A programação de 2025 reforça o convite ao público para “culturar”, viver a cultura como movimento nos espaços da instituição, que mantém unidades em Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba e Fortaleza.

No próximo ano, a rede também inaugurará seu primeiro espaço na região Norte, em Belém (PA).



