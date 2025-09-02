fechar
Cultura | Notícia

Caixa Cultural Recife apresenta musical "Floresta dos Mistérios" com foco em folclore e inclusão

A montagem combina aventura lúdica, valorização do folclore brasileiro e inclusão, com sessões acessíveis em libras e audiodescrição

Por Aisha Vitória Publicado em 02/09/2025 às 15:49
Caixa Cultural Recife apresenta musical "Floresta dos Mistérios" com foco em folclore e inclusão
Caixa Cultural Recife apresenta musical "Floresta dos Mistérios" com foco em folclore e inclusão - Foto: Silvia Machado

Clique aqui e escute a matéria

A Caixa Cultural Recife recebe, de 26 de setembro a 5 de outubro, o espetáculo musical Floresta dos Mistérios.

A montagem, voltada para o público infantojuvenil, combina aventura lúdica, valorização do folclore brasileiro e inclusão, com sessões acessíveis em libras e audiodescrição.

As apresentações acontecem às sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h. O projeto tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

História e execução do musical

A trama acompanha três crianças: Bel, Rafa e Duda, que descobrem o plano do prefeito da cidade fictícia de Micrópolis de destruir uma floresta para construir uma fábrica de celulares.

Com a ajuda de personagens encantados, como o Saci Pererê, Iara e Boitatá, elas se unem para salvar a chamada Floresta dos Mistérios.

O espetáculo utiliza 20 bonecos criados por Márcio Pontes, que representam elementos da fauna brasileira e figuras do folclore. O texto e a direção são assinados por Márcio Araújo, um dos criadores do programa Cocórico.

As músicas originais, compostas por Tato Fischer e Araújo, são apresentadas ao vivo pelos manipuladores-cantores Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Matilde Menezes e Thalita Passos.

A encenação também conta com cenografia de Nani Brisque, desenho de luz de Wagner Freire, arranjos musicais de Gabriel Moreira e a participação especial da atriz Lavínia Pannunzio em off.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Workshop formativo

Além das apresentações, a programação inclui o Workshop de Gestão e Produção Cultural Criativa, voltado para artistas, produtores e coletivos culturais a partir de 18 anos.

A atividade será ministrada pela produtora cultural Bia Ribeiro nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 18h às 21h, com carga horária total de seis horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Caixa Cultural Recife.

Programação comemorativa

Floresta dos Mistérios integra as celebrações dos 45 anos da rede Caixa Cultural e dos 13 anos da unidade Recife.

A programação de 2025 reforça o convite ao público para “culturar”, viver a cultura como movimento nos espaços da instituição, que mantém unidades em Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba e Fortaleza.

No próximo ano, a rede também inaugurará seu primeiro espaço na região Norte, em Belém (PA).

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

"Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés": espetáculo recifense celebra seus 10 anos com apresentações especiais
TEATRO

"Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés": espetáculo recifense celebra seus 10 anos com apresentações especiais
Horóscopo 03/09: Manter a calma diante de críticas será um desafio, então respire fundo e canalize sua energia criativa no trabalho
Astrologia

Horóscopo 03/09: Manter a calma diante de críticas será um desafio, então respire fundo e canalize sua energia criativa no trabalho

Compartilhe

Tags