Horóscopo 03/09: Manter a calma diante de críticas será um desafio, então respire fundo e canalize sua energia criativa no trabalho

Sua intuição pode descobrir oportunidades incríveis, mas tenha cautela com dinheiro. Poder de sedução em alta, ótimo para conquistar amores

Áries

Inicie o dia com cautela nas palavras para evitar atritos no trabalho e em casa. Permaneça paciente, pois o astral irá melhorar e novos interesses podem surgir com seu par.

Lembre- se, a paquera está em passo de tartaruga, pegue leve com as críticas.

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 02, 36, 56

Touro

Comece o dia com paciência e controle seus gastos! Os desafios no trabalho exigirão foco, por isso, trabalhe em grupo para maiores facilidades!

A noite traz leveza e melhora seu humor. No amor, sua energia vibrante pode incendiar a relação.

Cor: AZUL-ESVERDEADO

AZUL-ESVERDEADO Palpite: 31, 22, 04

Gêmeos

Deixe as picuinhas de lado e foque no que importa para alinhar as coisas em casa. Sua intuição pode descobrir oportunidades incríveis, mas tenha cautela com dinheiro.

Poder de sedução em alta, ótimo para conquistar amores e esquentar o romance.

Cor: LARANJA

LARANJA Palpite: 37, 57, 10

Câncer

No trabalho, fale menos e ouça mais para evitar fofocas. Coloque as diferenças de lado, focando nos resultados com a equipe.

Lidar com assuntos passados pode ser necessário, mas à noite, prepare-se para avanços no romance.

Cor: AZUL-ROYAL

AZUL-ROYAL Palpite: 47, 38, 11

Leão

Maneje seu dinheiro com cautela, desvie de projetos duvidosos e evite empréstimos a amigos. Dedique-se ao trabalho e finalize tarefas pendentes, eliminando distrações.

Foco na saúde é vital. Poucas novidades na paquera. Em um relacionamento? Mantenha a rotina animada!

Cor: AZUL-TURQUESA

AZUL-TURQUESA Palpite: 50, 59, 41

Virgem

Manter a calma diante de críticas será um desafio, então respire fundo e canalize sua energia criativa no trabalho.

Cautela financeira é necessário pela manhã. O charme e simpatia estão a seu favor, especialmente em tarefas em equipe e na conquista amorosa.

Cor: AZUL-CLARO

AZUL-CLARO Palpite: 40, 51, 15

Libra

Atenção redobrada com viagens e estudos logo cedo. Tenha mais paciência com família para evitar conflitos.

No trabalho, tarefas são resolvidas sem grandes problemas. Reconsidere uma paixão antiga. Para os comprometidos, ciúmes podem aflorar no romance.

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 18, 54, 29

Escorpião

Cuidado com a confusão no trabalho hoje! Filtre suas palavras, mas à medida que a comunicação melhorar, aproveite para trocar ideias.

A noite traz novidades na paquera e animação no amor. Mantenha um bom papo como seu trunfo!

Cor: CINZA

CINZA Palpite: 05, 23, 32

Sagitário

Atenção no trabalho hoje para evitar tensões, especialmente com colegas ou concorrentes! Fique tranquilo, pois uma oportunidade para melhorar suas finanças virá em breve.

Cuidado ao misturar dinheiro e amizade. No amor, persista mesmo em meio à tensão.

Cor: VERDE-CLARO

VERDE-CLARO Palpite: 16, 43, 11

Capricórnio

Preste mais atenção no trabalho e cuide da saúde! Faça a diferença na manhã com sua iniciativa.

À tarde, você terá mais disposição para perseguir interesses pessoais. O romance oscila, mas melhora à noite. Mantenha a positividade!

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 11, 20, 29

Aquário

A quarta inicia agitada: sinal de boas surpresas no trabalho. Cautela em viagens e amor são essenciais.

A tarde promete ser mais tranquila, principalmente em tarefas individuais. Dica do dia: paciência trará harmonia nos relacionamentos.

Cor: GOIABA

GOIABA Palpite: 39, 30, 21

Peixes

Inicia a quarta-feira com cuidado nos relacionamentos, mas aguarde, os céus se acalmarão e o trabalho fluirá com tranquilidade. Boas oportunidades à vista!

À noite, cuidado com o ciúme. Os amigos podem ser aliados na paquera. Mantenha o carinho em alta!

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 38, 61, 07



