Devotos confirma turnê na Europa com shows em quatro países
Banda pernambucana retorna à Europa 15 anos depois e se apresenta em França, Bélgica, Holanda e Alemanha durante sua 4ª turnê internacional
Passados 15 anos da primeira circulação internacional, Devotos tem confirmada sua 4ª turnê na Europa. Com agenda cheia, a banda pernambucana faz shows de 18 de setembro a 5 de outubro no continente europeu, circulando por países como França, Bélgica, Holanda e Alemanha, exatamente nessa sequência.
Formado na comunidade Alto José do Pinho, no Recife, o grupo viaja para a “European Tour” com Cannibal (vocal e contrabaixo), Neilton (guitarra) e Celo (bateria), acompanhados também dos produtores culturais Pedrinho Pacheco, de Pernambuco, e Nerí, representante internacional.
A produção é assinada pela Orleone Booking e pelo selo francês Mass Productions. A abertura da turnê europeia ocorre em Paris, na França, com show no Théâtre Traversière, no dia 18 de setembro (quinta-feira), às 20h. Além de Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife, Devotos é uma “instituição do Punk Rock HardCore nacional” que existe desde 1988, fazendo transformação social a partir da sua música e da arte.
“O trio da Devotos retorna à Europa com a bagagem pesada de shows e ao mesmo tempo leve por ser uma conquista que estamos celebrando nesses 36 anos de existência. A cada novo capítulo que escrevemos coletivamente, temos sempre o propósito de inspirar e encher de orgulho toda a comunidade do Alto José do Pinho e as periferias vizinhas ao nosso bairro de origem”, destaca o grupo.
Na “European Tour” 2025, a maioria dos shows acontece na Alemanha, com cinco apresentações no país, nas cidades de Bochum, Hollen, Bremen, Hamburgo e Hannover, onde ocorre a conclusão da turnê. Já na França, a Devotos sobe ao palco em quatro cidades: Nantes, Rennes e Caen, além de Paris. A banda também toca em Courtrai e Gante, ambas na Bélgica, e em Utrecht e Sliedrecht, essas duas na Holanda.
Vale lembrar que a Devotos realizou temporadas no continente europeu em 2010, 2012 e 2014. A de 2010 teve mais de 40 dias de duração, tocando em sete países (Alemanha, Espanha, Itália, França, Suíça, Eslovénia e Holanda). Já no ano 2000 houve um show em Portugal, sendo esse o de estreia da banda na Europa, ou seja há 25 anos.
Em sua discografia, Devotos reúne 11 álbuns lançados: "Agora tá Valendo" (1997), "Devotos" (2000), "Hora da Batalha" (2003), "Sobras da Batalha EP" (2004), "Flores Com Espinhos Para o Rei" (2006), “20 Anos Ao Vivo” (2009), “Victoria” (2010), "Póstumos" (2012), “O Fim Que Nunca Acaba” (2018), "Punk Reggae" (2022) e “Sessões Selo Sesc #12: Devotos" (2024).
A Devotos também já chegou ao Rock in Rio como convidada da banda Black Pantera, de Minas Gerais, no ano de 2022. Os grupos, além da sonoridade do rock e do metal, trazem letras com temáticas social e política.
Em agosto deste ano, a banda Devotos recebeu uma placa de reconhecimento pelo título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, que foi colocada na entrada da casa de Cannibal, no Alto do José do Pinho, justamente numa rua simbólica para a memória da vida do grupo. A homenagem é da autoria da vereadora recifense Cida Pedrosa.
Mass Productions, selo francês que produz a nova turnê, já lançou os álbuns Victoria (2010) e O Fim Que Nunca Acaba (2018) na Europa, com tiragens limitadas e alto valor de colecionador.
Devotos - European Tour 2025 (Agenda)
- 18/09 - Paris (França) - Théâtre Traversière
- 19/09 - Nantes (França) - Les Ateliers Bitche
- 20/09 - Rennes (França) - Le Jardin Moderne
- 21/09 - Caen (França) - Portobello Rock Club
- 23/09 - Courtrai (Bélgica) - The Pit's
- 24/09 - Gante (Bélgica) - Venue TBA
- 25/09 - Bochum (Alemanha) - Wageni
- 26/09 - Utrecht (Holanda) - Venue TBA
- 27/09 - Sliedrecht (Holanda) - Poppodium Elektra
- 28/09 - Hollen (Alemanha) - Seker Huus
- 01/10 - Em aberto
- 02/10 - Em aberto
- 03/10 - Bremen (Alemanha) - Karo Bremen
- 04/10 - Hamburgo (Alemanha) - El Dorado
- 05/10 - Hannover (Alemanha) - Venue TBA