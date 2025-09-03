fechar
Veigh anuncia EVOM Tour no Classic Hall, no Grande Recife; ingressos já estão à venda

Primeira grande turnê do rapper Veigh apresenta ao vivo o álbum "Eu Venci o Mundo" e promete show com forte impacto visual e dança

Por Catêrine Costa Publicado em 03/09/2025 às 16:24
O rapper Veigh traz ao Recife sua nova turnê, EVOM Tour, que chega ao Classic Hall no dia 1º de novembro. O projeto marca a primeira grande turnê do artista e apresenta, pela primeira vez ao vivo, as músicas do álbum Eu Venci o Mundo, além de sucessos que consolidaram seu nome no cenário nacional. Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital, na bilheteria do Classic Hall e nas Lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife.

A EVOM Tour deve passar por dez estados brasileiros até o fim de 2025, incluindo Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro.

Lançado recentemente, o disco alcançou o Top 3 Global do Spotify e ultrapassou 10 milhões de streams em 24 horas. A obra propõe uma reflexão sobre conquistas e dilemas que acompanham o sucesso, trazendo o duplo significado de vencer o mundo material e também os conflitos internos, mantendo-se fiel à essência.

“Essa turnê é um marco na minha vida e carreira. É a primeira vez que faço um projeto desse porte”, afirmou Veigh.

O show promete uma produção de grande impacto, com forte apelo visual e presença de dança. Veigh já se apresentou em festivais como The Town e Rock in Rio (Brasil e Lisboa) e acumula seis turnês internacionais.

 Serviço

Evento: EVOM Tour – Veigh

Data: 1º de novembro de 2025

Local: Classic Hall, Recife

Ingressos: Disponíveis na Bilheteria Digital, bilheteria do Classic Hall e Lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife

