Inscrições abertas para a 3ª edição do Dia A no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito e inclusivo acontece em 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, em frente à Clínica Grupo Acolher; vagas são limitadas

Clique aqui e escute a matéria

Estão abertas as inscrições, a partir desta segunda-feira (01/09), para participar da 3ª edição do Dia A. O evento é gratuito e exclusivo para crianças atípicas de todas as deficiências e suas famílias. A programação acontece no dia 11 de outubro (sábado), véspera do Dia das Crianças, das 8h às 12h, em frente à Clínica Grupo Acolher (Av. Historiador Pereira da Costa, 809 – Cabo de Santo Agostinho). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil @clinicagrupoacolher.

Mais do que uma ação social, o Dia A já se consolidou como um espaço de inclusão, afeto e pertencimento, reunindo famílias de crianças atípicas – autistas, com deficiências e síndromes raras – em uma manhã de lazer inclusivo, cidadania e cuidado. O evento é promovido pela Clínica Grupo Acolher, especializada em terapias multidisciplinares para crianças com deficiências, com unidades no Cabo de Santo Agostinho e em Jaboatão dos Guararapes.

“Muitas famílias não conseguem pagar terapias ou ter acesso a espaços inclusivos. Esse dia oferece serviços gratuitos, orientação profissional e um momento de lazer sem barreiras. Ludicidade, acolhimento a toda família. Significa resgatar dignidade e fortalecer laços. Quando abrimos um espaço de inclusão, mostramos para a sociedade que todos merecem respeito, oportunidade e visibilidade”, destaca Taísa Noronha, uma das idealizadoras do projeto e sócia-fundadora da Clínica Grupo Acolher.

Programação

A programação conta com tendas, palco, oficinas infantis, brinquedos infláveis, shows, espaço de relaxamento e autocuidado para os pais, além de serviços de saúde e cidadania (aferição de pressão, glicemia, orientação jurídica e social). As famílias inscritas poderão desfrutar de uma estrutura completa, com distribuição gratuita de lanches, pipoca, algodão doce e água, além de sorteios e brindes. O evento terá ainda a presença de terapeutas, voluntários e equipe especializada.

Entre as novidades para a 3ª edição estão:

Bazar solidário , em parceria com o Instituto Casa Mosaico Abraça-me;

, em parceria com o Instituto Casa Mosaico Abraça-me; Feirinha de mães e pessoas atípicas empreendedoras ;

; Corte de cabelo gratuito com o influenciador @edivertidooficial, do Edivertido Salão e Barbearia.

Bazar Solidário

Acontece pela primeira vez no Dia A. Serão oferecidos roupas, calçados, brinquedos e acessórios em ótimo estado, com preços acessíveis (R$ 10,00 a R$ 20,00). Toda a renda será revertida para manter projetos sociais do Instituto Casa Mosaico Abraça-me e para a compra das cestas de final de ano doadas às famílias associadas. O público também pode participar com doações, entregues nas unidades da Clínica Grupo Acolher, em Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, até a véspera do evento.

Sobre o Instituto Casa Mosaico Abraça-me

O Instituto Casa Mosaico Abraça-me é uma organização da sociedade civil voltada ao acolhimento de pessoas atípicas e suas famílias, promovendo inclusão, autonomia e desenvolvimento humano por meio de educação, assistência jurídica, mobilizações sociais e projetos de impacto. O nome "Abraça-me" representa o acolhimento e o compromisso com uma sociedade mais justa e diversa.

Sobre a Clínica Grupo Acolher

Com unidades no Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão, a Clínica Grupo Acolher é referência no atendimento terapêutico para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conta com uma equipe multidisciplinar especializada e oferece 11 tipos de terapias: terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição, terapia ABA com supervisão presencial e terapia aquática.

Além do atendimento clínico, a Clínica Grupo Acolher se dedica à inclusão e conscientização, ajudando famílias a criarem ambientes mais acessíveis e acolhedores para o desenvolvimento das crianças. Foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, em julho de 2025, com o selo Great Place to Work (GPTW), um dos mais prestigiados prêmios de gestão de pessoas e qualidade no ambiente de trabalho do país.

A clínica foi idealizada por Wellinton José Fabrício, autista adulto e sócio-fundador, e pela esposa Taísa Guedes Noronha, sócia-fundadora, que possui TDAH. Ambos são pais de uma filha atípica com deficiência. Também são sócios Francisco Gondim (sócio fundador) e Juliana Gondim (diretora de RH), pais de um filho com TEA nível 3 de suporte. Unidos por suas histórias de vida e compromisso social, decidiram criar um espaço que unisse excelência técnica, empatia e respeito às particularidades de cada paciente.

Como participar

Famílias: inscrições abertas a partir de 1º de setembro pelo link disponível na bio do Instagram da Clínica Grupo Acolher. Vagas limitadas.

inscrições abertas a partir de 1º de setembro pelo link disponível na bio do Instagram da Clínica Grupo Acolher. Vagas limitadas. Voluntários e empresas: inscrições abertas para oficinas e apoio estrutural/serviços: forms.gle/RokX8Lt1cGp1dJBG6.

inscrições abertas para oficinas e apoio estrutural/serviços: forms.gle/RokX8Lt1cGp1dJBG6. Feirinha da inclusão: inscrições limitadas pelo Instagram @clinicagrupoacolher.

Serviço