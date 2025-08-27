O pavilhão do Ypiranga
Última vez que vi o Ypiranga jogar, foi decidindo o título estadual de 46, contra o Guarany, no estadinho de madeira do bairro da Graça, em Salvador.
No dia dos pais ganhei muitos presentes. O que mais me emocionou foi a camisa original do querido Esporte Clube Ypiranga, de cores amarela e preta. Meu amigo Ricardo Henrique Alves telefonou para Mateus, gerente comercial do Ypiranga, em Salvador, encomendou a camisa e logo ela chegou a Recife. Mateus mostrou-se surpreso e contente por ter admirador do Ypiranga em outras cidades. E disse, orgulhoso, que o áureo-negro baiano tinha, entre seus torcedores ilustres e fervorosos, nada mais, nada menos, que a Santa Irmã Dulce e o Escritor Jorge Amado.
No telefonema, Mateus contou a Ricardo que Santa Irmã Dulce não perdia um jogo do Canarinho e comparava o negro Popó, meia do Ypiranga, tão bom quanto Pelé. Achei interessante porque meu pai, Carlos Koch de Carvalho, ponta-direita amador do Bahiano de Tênis que teve o privilégio de jogar contra o lendário Friedenreich, e um dos fundadores do Esporte Clube Bahia, dizia que Popó era comparável a Didi e que foi o maior jogador baiano de todos os tempos. O equivalente ao que o célebre Tará representou para o futebol pernambucano. Vi Orlando Pingo de Ouro, irmão de Tará, atuar pelo Náutico no Campinho da Graça e posteriormente pelo Fluminense no Maracanã, fazendo ala com o centroavante Carlayle, egresso do Atlético Mineiro, que tinha dois grandes goleiros, Mão de Onça e Kafunga. E como demonstração da raça de Popó, contava-se que numa partida do Selecionado da Boa Terra contra o Gaúcho, se não me engano, Popó fraturou o braço direito num choque com o adversário, na primeira etapa, botou o braço na tipóia, no intervalo, voltou para o segundo tempo e fez o gol do empate.
O Ypiranga foi campeão baiano 10 vezes e o mais popular do estado. Segundo Jorge Amado, era um time de negros estivadores e o único branco da equipe, meu tio materno, Heitor Eduardo de Oliveira, seu capitão, formando um trio final histórico: Bonfim, Heitor e Gregório.
A última vez que vi o Ypiranga jogar, foi decidindo o título estadual de 1946, contra o Guarany, no estadinho de madeira do bairro da Graça, em Salvador. O Guarany ganhou, foi campeão e formou com: Menezes, Bacamarte e Bolivar; Manu, Berto e Sabino; Camerino, Mundinho, Elizio, Tuta e Auréliano. Hoje, o Ypiranga disputa a segunda divisão do Campeonato Bahiano e continua morando no meu coração.
Arthur Carvalho, da Academia Pernambucana de Artes e Letras - APAL