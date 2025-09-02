Garota Vip anuncia calendário para 2025 com passagem no Recife em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife recebe o festival com apresentações de Wesley Safadão, Murilo Huff, Natanzinho Lima e a banda Seu Desejo. Saiba mais detalhes

O festival Garota Vip, um dos principais eventos do calendário musical brasileiro, confirmou as próximas datas e cidades que irão receber suas edições em 2025. Com programação prevista para setembro, outubro e novembro, o evento passará por Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo e Recife.

As apresentações começam no dia 6 de setembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, reunindo no palco Wesley Safadão, anfitrião do festival, além de Maiara & Maraisa, Léo Santana e Natanzinho Lima.

Em seguida, o festival segue para Manaus, no dia 11 de outubro, com shows de Wesley Safadão, Murilo Huff, Natanzinho Lima e Eric Land. Os ingressos já estão disponíveis no site virtual ticket e também em pontos físicos nas Centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millennium e Manauara.

No mês de novembro, o evento terá duas edições no Nordeste e no Sudeste. A primeira será em São Paulo, no dia 8 de novembro, com mais informações a serem divulgadas pela produção.

Logo depois, no dia 15 de novembro, Recife recebe o festival com apresentações de Wesley Safadão, Murilo Huff, Natanzinho Lima e a banda Seu Desejo.

Serviço

GAROTA VIP - RECIFE 2025

