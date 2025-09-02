MIMO promove Mostra de Cinema em locais históricos de Olinda
O festival terá exibição de filmes que retratam artistas e produções musicais brasileiras em apresentações que acontecem em dois locais
No retorno à Olinda, após sete anos, o MIMO Festival terá como uma das atrações na programação uma Mostra de Cinema digna de tapete vermelho, com documentários que apresentam a rica história da música brasileira por meio da obra e trajetória de artistas como Jards Macalé, DJ Marlboro, Maria Alcina, Hyldon, Jota Michiles, Rato Branco e outros.
As exibições dos filmes acontecem no pátio da Igreja da Sé e no Teatro Fernando Santa Cruz, entre os dias 12 e 14 de setembro, seguindo o propósito de gratuidade e ocupação dos espaços históricos do festival. Curadoria e produção de Lú Araújo e Gabi Carriço.
Na sexta, dia 12, às 18h, a abertura ficará por conta de O Som da Pele, curta do pernambucano Marcos Santos, seguido de No Rastro do Pé do Bode, documentário de Marcelo Rabelo sobre o sanfoneiro baiano Rato Branco. Ambos serão apresentados no pátio da Igreja da Sé.
Os curtas Água de Oxum, de Milena Sá, e Ser Carnaval, de Mariana Bernardo, e o longa O Homem do Fraque Verde, do cineasta e músico pernambucano Petrônio Lorena, serão exibidos também no dia 12, no Teatro Fernando Santa Cruz.
No sábado, 13, a partir das 16h, a programação será formada por Mborairapé, de Roney Freitas; Na Terra de Marlboro, de Cavi Borges; e Frevo Michiles, filme de Hélder Lopes que narra a trajetória de Jota Michiles. Na sequência, estão os documentários As Cores do Frevo que Virá, de Bernardo Valença; Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos; e Sem Vergonha, estrelado por Maria Alcina e dirigido por Rafael Saar. As produções serão exibidas no Teatro Fernando Santa Cruz, com exceção de Frevo Michiles, que será apresentado no pátio da Igreja da Sé.
Finalizando a seleção de curtas e longas, o público poderá conferir, no domingo, dia 14, os filmes Razões Africanas, de Jefferson Mello; Macaléia, de Rejane Zilles; e As Dores do Mundo - Hyldon, dirigido por Emílio Domingos e Felipe Davi Rodrigues. As produções serão apresentadas no Teatro Fernando Santa Cruz.
Idealizado por Lu Araújo, que também assina a direção artística, o MIMO Festival em Olinda terá também shows, concertos, DJs sets, fórum de ideias e aulas no programa educativo, com a presença de artistas nacionais e internacionais. Uma das novidades será a apresentação de músicos franceses, presentes na curadoria feita pelo conceituado Jazz in Marciac, um dos maiores festivais de jazz do mundo. A parceria faz parte da Temporada França-Brasil 2025, com realização da República Francesa, Institut Français, Instituto Guimarães Rosa, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores e Governo Brasileiro.
“Com mais de dois milhões de espectadores no Brasil e em Portugal, o MIMO retorna a Olinda com o mesmo entusiasmo de sempre. Foi aqui que o festival ganhou corpo, se consolidou e criou asas. Realizar um evento gratuito dessa dimensão é um ato de resistência e compromisso com a cultura. Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social — e é isso que nos move a seguir em frente”, afirma Lu Araújo.
Apresentado pela Petrobras, com patrocínio da Stone e apoio da Prefeitura de Olinda, do Complexo Industrial Portuário de Suape (PE), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SUAPE) do Governo de Pernambuco e da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), o MIMO Olinda é realizado pela Lu Araújo Produções Artísticas. O projeto foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023.
Após a realização em Olinda, o festival segue para São Paulo, onde acontece entre os dias 19 e 21 de setembro, encerrando a temporada de 2025.
Sobre o MIMO Festival
Com 21 anos de história, o MIMO já realizou 61 edições em mais de 14 cidades do Brasil e da Europa, com um público de mais de 2 milhões de espectadores e apresentações de 4 mil músicos, entre eles Chick Corea, Herbie Hancock, Buena Vista Social Club, Philip Glass, Pat Metheny, Hermeto Pascoal, Elza Soares e Gilberto Gil. Além disso, o festival já promoveu 1.750 atividades, incluindo 600 shows e concertos, a exibição de 400 filmes brasileiros inéditos e mais de 200 atividades como palestras, literaturas, exposições e premiações. Seu Programa Educativo já beneficiou mais de 30 mil alunos com 500 aulas, e o Prêmio MIMO Instrumental revelou talentos como Amaro Freitas e João Camarero.
Serviço – MIMO Olinda
Mostra de Cinema
Sexta-feira (12/09)
Igreja da Sé | Pátio
- 18h – O Som da Pele | Dir. Marcos Santos | PE / 2023 / 25’
- 18h – No Rastro do Pé do Bode | Dir. Marcelo Rabelo | BA / 2023 / 60’
Teatro Fernando Santa Cruz
- 20h – Águas de Oxum | Dir. Milena Sá | RJ / 4’
- 20h – Ser Carnaval | Dir. Mariana Bernardo | PE / 2025 / 14’
- 20h – O Homem do Fraque Verde | Dir. Petrônio Lorena | PE / 2024 / 60’
Sábado (13/09)
Teatro Fernando Santa Cruz
- 16h – Mborairapé | Dir. Roney Freitas | SP / 2023 / 25’
- 16h – Na Terra de Marlboro | Dir. Cavi Borges | RJ / 2024 / 60’
Igreja da Sé | Pátio
- 18h – Frevo Michiles | Dir. Hélder Lopes | PE / 2023 / 84’
Teatro Fernando Santa Cruz
- 18h – Black Rio Black Power | Dir. Emílio Domingos | RJ / 2023 / 75’
- 20h – Sem Vergonha | Dir. Rafael Saar | RJ / 2024 / 79’
Domingo (14/09)
Teatro Fernando Santa Cruz
- 16h – As Cores do Frevo que Virá | Dir. Bernardo Valença | PE / 2021 / 21’
- 16h – Razões Africanas | Dir. Jefferson Mello | RJ / 2023 / 90’
- 18h – Macaléia | Dir. Rejane Zilles | RJ / 2023 / 25’
- 18h – As Dores do Mundo – Hyldon | Dir. Emílio Domingos e Felipe Davi Rodrigues | RJ / 2025 / 90’
Endereços
Igreja da Sé
Rua Bispo Coutinho, 1541, Olinda
Teatro Fernando Santa Cruz
Av. Dr. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda