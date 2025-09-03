CASACOR Pernambuco 2025 confirma início em outubro e abertura da venda de ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A menos de 30 dias para o início da CASACOR PE 2025, já é possível comprar o ingresso de acesso à mostra. A venda antecipada de ingressos para a edição deste ano começa a partir desta quinta-feira (3) e podem ser adquiridos com 20% de desconto até o dia 14 de setembro.

Depois dessa data, o desconto passa a ser de 15% para compras feitas até 25 de setembro e depois de 10% de desconto, em compras até a véspera da abertura oficial, dia 03 de outubro. Esses abatimentos são válidos em cima do valor do ingresso comum, na versão inteira, que custa R$90. Os ingressos estarão disponíveis no site: https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2025

A CASACOR deste ano será no Complexo Niágara, na Av. Rio Branco, no Bairro do Recife. São mais de 3.000 m² de área para abrigar 36 ambientes. O térreo será dedicado às operações de bar, café e restaurante - que este ano serão comandados pelo Ponto Cego, SO LO Brewing e Restaurante Cá-Já, e também ao espaço de eventos.

Esses locais têm visitação gratuita e podem ser acessados independentemente da mostra, funcionando de terça a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Já os espaços e lojas que ficarão no 1º e 2º pavimentos funcionarão de terça a sábado, das 14h às 22h (com bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (com bilheteria até 19h).

A CASACOR 2025 acontece de 4 de outubro a 30 de novembro. “Estamos muito animadas para, mais um ano, voltar a movimentar o Recife Antigo, com a CASACOR que é uma opção de lazer, cultura e arte”, diz Gabriela Coutinho, uma das diretoras da mostra.

Sobre a CASACOR

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisagistas que criam ambientes inspirados por um tema. São quinze franquias espalhadas pelo Brasil: Bahia, Brasília, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, e mais três internacionais: Bolívia, Costa Rica e Peru.

CASACOR PE 2025 - Serviço