CASACOR Pernambuco 2025 confirma início em outubro e abertura da venda de ingressos
Mostra no Recife Antigo contará com 36 ambientes e espaços culturais; ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com descontos progressivos
A menos de 30 dias para o início da CASACOR PE 2025, já é possível comprar o ingresso de acesso à mostra. A venda antecipada de ingressos para a edição deste ano começa a partir desta quinta-feira (3) e podem ser adquiridos com 20% de desconto até o dia 14 de setembro.
Depois dessa data, o desconto passa a ser de 15% para compras feitas até 25 de setembro e depois de 10% de desconto, em compras até a véspera da abertura oficial, dia 03 de outubro. Esses abatimentos são válidos em cima do valor do ingresso comum, na versão inteira, que custa R$90. Os ingressos estarão disponíveis no site: https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2025
A CASACOR deste ano será no Complexo Niágara, na Av. Rio Branco, no Bairro do Recife. São mais de 3.000 m² de área para abrigar 36 ambientes. O térreo será dedicado às operações de bar, café e restaurante - que este ano serão comandados pelo Ponto Cego, SO LO Brewing e Restaurante Cá-Já, e também ao espaço de eventos.
Esses locais têm visitação gratuita e podem ser acessados independentemente da mostra, funcionando de terça a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Já os espaços e lojas que ficarão no 1º e 2º pavimentos funcionarão de terça a sábado, das 14h às 22h (com bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (com bilheteria até 19h).
A CASACOR 2025 acontece de 4 de outubro a 30 de novembro. “Estamos muito animadas para, mais um ano, voltar a movimentar o Recife Antigo, com a CASACOR que é uma opção de lazer, cultura e arte”, diz Gabriela Coutinho, uma das diretoras da mostra.
Sobre a CASACOR
Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisagistas que criam ambientes inspirados por um tema. São quinze franquias espalhadas pelo Brasil: Bahia, Brasília, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, e mais três internacionais: Bolívia, Costa Rica e Peru.
CASACOR PE 2025 - Serviço
- Data: 4 de outubro a 30 de novembro de 2025
- Local: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife
- Ingressos: Disponíveis no site https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2025 com descontos progressivos
- Visitação gratuita no térreo: Terça a sábado (12h às 22h), domingos e feriados (12h às 20h)
- Visitação nos 1º e 2º pavimentos: Terça a sábado (14h às 22h, bilheteria até 21h), domingos e feriados (12h às 20h, bilheteria até 19h)