fechar
Agenda | Notícia

CASACOR Pernambuco 2025 confirma início em outubro e abertura da venda de ingressos

Mostra no Recife Antigo contará com 36 ambientes e espaços culturais; ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com descontos progressivos

Por Catêrine Costa Publicado em 03/09/2025 às 16:50
Começa a venda de ingressos para a CASACOR Pernambuco 2025
Começa a venda de ingressos para a CASACOR Pernambuco 2025 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A menos de 30 dias para o início da CASACOR PE 2025, já é possível comprar o ingresso de acesso à mostra. A venda antecipada de ingressos para a edição deste ano começa a partir desta quinta-feira (3) e podem ser adquiridos com 20% de desconto até o dia 14 de setembro.

Depois dessa data, o desconto passa a ser de 15% para compras feitas até 25 de setembro e depois de 10% de desconto, em compras até a véspera da abertura oficial, dia 03 de outubro. Esses abatimentos são válidos em cima do valor do ingresso comum, na versão inteira, que custa R$90. Os ingressos estarão disponíveis no site: https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2025

A CASACOR deste ano será no Complexo Niágara, na Av. Rio Branco, no Bairro do Recife. São mais de 3.000 m² de área para abrigar 36 ambientes. O térreo será dedicado às operações de bar, café e restaurante - que este ano serão comandados pelo Ponto Cego, SO LO Brewing e Restaurante Cá-Já, e também ao espaço de eventos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esses locais têm visitação gratuita e podem ser acessados independentemente da mostra, funcionando de terça a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Já os espaços e lojas que ficarão no 1º e 2º pavimentos funcionarão de terça a sábado, das 14h às 22h (com bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (com bilheteria até 19h).

A CASACOR 2025 acontece de 4 de outubro a 30 de novembro. “Estamos muito animadas para, mais um ano, voltar a movimentar o Recife Antigo, com a CASACOR que é uma opção de lazer, cultura e arte”, diz Gabriela Coutinho, uma das diretoras da mostra.

Sobre a CASACOR

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisagistas que criam ambientes inspirados por um tema. São quinze franquias espalhadas pelo Brasil: Bahia, Brasília, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, e mais três internacionais: Bolívia, Costa Rica e Peru.

CASACOR PE 2025 - Serviço

  • Data: 4 de outubro a 30 de novembro de 2025
  • Local: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife
  • Ingressos: Disponíveis no site https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2025 com descontos progressivos
  • Visitação gratuita no térreo: Terça a sábado (12h às 22h), domingos e feriados (12h às 20h)
  • Visitação nos 1º e 2º pavimentos: Terça a sábado (14h às 22h, bilheteria até 21h), domingos e feriados (12h às 20h, bilheteria até 19h)

Leia também

Audiência pública discute prorrogação e nomeações no concurso da Educação do Recife
CONCURSO PÚBLICO

Audiência pública discute prorrogação e nomeações no concurso da Educação do Recife
Recife recebe seletiva nacional do Red Bull 24 Horas, ultramaratona de revezamento em esteiras
CORRIDA

Recife recebe seletiva nacional do Red Bull 24 Horas, ultramaratona de revezamento em esteiras

Compartilhe

Tags