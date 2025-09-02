Festival Vozes da Independência chega ao Recife para celebrar a liberdade e a diversidade musical brasileira
O Festival Vozes da Independência transforma o Forte do Brum em Recife em palco de música, debates e valorização da cultura independente
Recife se prepara para receber um dos eventos mais inspiradores do ano: o Festival Vozes da Independência, que acontecerá no Forte do Brum, reunindo vários artistas em uma grande celebração da liberdade artística, diversidade cultural e autenticidade musical.
Com entrada gratuita, o festival promete transformar o coração da cidade em um palco de experiências únicas, conectando história, música e cidadania. A programação conta com shows de bandas e artistas solo dos mais variados estilos, além de oficinas, rodas de conversa e painéis sobre direitos autorais, produção musical e economia criativa, reforçando a cena independente de Recife.
"O Vozes da Independência não é apenas um festival. É um movimento cultural que celebra a liberdade de criar e compartilhar, convidando todos a se expressarem e fortalecerem suas vozes no mês da independência nacional", destaca Thiago Calado, um dos realizadores do evento, junto com Gustavo Satou e Waldemar Valente.
Além dos shows e debates, o espaço será tomado por uma cenografia especial, que contará com elementos históricos do Forte do Brum em uma atmosfera moderna e inclusiva, simbolizando a união entre o passado e o presente na luta por liberdade e autenticidade.
Mais do que música: um encontro cultural e social
O Festival Vozes da Independência também é uma plataforma para novos talentos, oferecendo oportunidades para artistas independentes e valorizando a cultura autoral.
Com transmissão ao vivo em telões e nas redes sociais, o evento promete atrair turistas, moradores locais, jovens e famílias, todos unidos pelo desejo de vivenciar um dia histórico para a cultura de Pernambuco. Mais informações estão disponíveis em @vozesdaindependencia.
Serviço
- Evento: Festival Vozes da Independência
- Data: 12 e 13 de setembro
- Local: Forte do Brum – Recife, PE
- Entrada: Gratuita