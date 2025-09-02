Revelação do violão, Gabriele Leite faz show gratuito no Recife
Gabriele Leite chega ao Recife para masterclasses e concerto gratuito, encerrando sua passagem pelo Brasil antes de retornar a Nova York
Gabriele Leite, reconhecida como uma das grandes revelações do violão, chega ao Recife nos dias 4 e 5 de setembro para realizar duas masterclasses e um concerto gratuito no Conservatório Pernambucano de Música. Os eventos encerram sua passagem pelo país em 2025, antes de retornar a Nova York, onde mora.
Os compromissos no Recife acontecem após uma turnê de sucesso pela Europa e datas no Rio de Janeiro e no Theatro Municipal de São Paulo, onde foi solista convidada da Orquestra Experimental de Repertório. Durante a temporada no Brasil, Gabriele também gravou seu segundo álbum, inteiramente dedicado a obras de compositoras mulheres. O disco tem lançamento previsto para o próximo ano pela gravadora Rocinante.
Natural de Cerquilho (SP), Gabriele Leite é mestre pela Manhattan School of Music e doutoranda pela Stony Brook University, ambas em Nova York. Foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira 2024, na categoria Revelação, e escolhida pela revista Forbes entre as personalidades brasileiras da lista Under 30, em 2020.
“Territórios”, seu álbum de estreia, foi gravado em Nova York e lançado em vinil e plataformas digitais. A obra inclui peças de compositores brasileiros e internacionais e foi elogiada como um dos lançamentos mais sofisticados da nova geração do violão clássico.
O concerto no Conservatório Pernambucano de Música acontece no dia 5 de setembro, às 19h30. As masterclasses ocorrem no dia 4, das 17h30 às 19h30, e no dia 5, das 14h às 16h. A programação é gratuita.
Serviço
Show e Masterclass com Gabriele Leite
- Data: 4 e 5 de setembro de 2025
- Local: Conservatório Pernambucano de Música – Av. João de Barros, 594 – Santo Amaro, Recife – PE
- Masterclass: 4 de setembro, das 17h30 às 19h30 | 5 de setembro, das 14h às 16h
- Concerto: 5 de setembro, das 19h30 às 20h30
- Entrada gratuita
Sobre Gabriele Leite
Mestre pela Manhattan School of Music e doutoranda pela Stony Brook University, Gabriele foi selecionada como uma das 30 celebridades abaixo dos 30 anos pela revista Forbes em 2020. Em 2024, foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira, na categoria Revelação. Em 2022 recebeu o prêmio “Segovia e Rose Augustine” pela Manhattan School of Music.
Além da carreira solo, a violonista também atua como camerista no duo de violão com o violonista gaúcho Eduardo Gutterres. É cofundadora da BCGC – Brazilian Classical Guitar Community, plataforma para publicação e veiculação de gravações on-line de compositores brasileiros como Heitor Villa-Lobos, Vicente Paschoal e Elodie Bouny.
Gabriele foi indicada pelo Consulado Brasileiro em Nova York para realizar o concerto de abertura da cerimônia de posse do Brasil para o mandato de dois anos do Conselho de Segurança da ONU e também fez a abertura musical do jantar de gala do evento “Person of the Year 2022”, organizado pela Brazilian-American Chamber of Commerce em Nova Iorque, EUA.