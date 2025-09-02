Esbórnia desembarca no Recife neste sábado (6), véspera de feriado, com open bar e mistura de ritmos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife recebe a 7ª edição da Esbórnia neste sábado (6), no Parador, com line-up de DJs, open bar, lounge interativo e estrutura especial

Recife se prepara para receber a sétima edição da Esbórnia na cidade, festa que ganhou fama nacional por unir música eletrônica, funk, pagode e performances em uma mesma noite. O evento acontece neste sábado (6), véspera de feriado, no Parador, no Bairro do Recife, e promete agitar o público com super estrutura e full open bar.

A festa contará com DJs residentes Kelner, Rama, Luckas, Rapha, Renat e Vagalume, garantindo um line-up diversificado e cheio de energia. Criada no Rio de Janeiro, a Esbórnia chega ao Recife com palco de LED, efeitos especiais e uma proposta simples: transformar a noite em uma experiência imersiva em que ninguém fica parado.

Uma das novidades desta edição é o lounge especial da MC Games, o primeiro projeto da parceria da Bet com a Agência Delux. O espaço foi pensado para transformar a experiência do público, com sofás para relaxar, ilha para carregar o celular, roleta de prêmios e inúmeros brindes, garantindo momentos de descontração enquanto os DJs residentes animam a pista.

Os ingressos estão disponíveis no site da Zig Tickets, com preços a partir de R$ 280. A produção local é assinada pela Agência Delux. Mais informações no perfil @agenciadelux.

Serviço