Lula Queiroga se apresenta nesta sexta (5) no Alma Arte Café em Olinda

Cantor e compositor apresenta repertório especial de seus seis álbuns, incluindo músicas do novo trabalho "Capibaribum", acompanhado de banda completa

Clique aqui e escute a matéria

O cantor, compositor e poeta Lula Queiroga aporta nesta próxima sexta-feira (5), no Alma Arte Café, acompanhado de banda completa, para apresentar um show único com repertório escolhido pelo artista especialmente para a ocasião.

Lula prepara uma apresentação que atravessará pelos seus seis álbuns solo, passeando por canções marcantes e pontuando também o frescor de seu mais novo trabalho, Capibaribum. “Noite Severina” (parceria com Pedro Luís), “Se Não For Amor Eu Cegue” (parceria com Lenine), “Ah, se eu vou” e “Capibaribum” serão algumas das músicas presentes no show.

Será uma noite de músicas autorais, poesia em movimento e encontros raros, em que o público experimenta de perto o prazer que Lula confessa em dividir o canto: Vai ser um grande prazer cantar junto. Quem curte, espalha. No palco, Lula será acompanhado de banda formada por Luck Luciano (baixo), Daniel Vasconcelos (guitarra e violão), Peu Lima (bateria), Jean Pierre (teclados e efeitos) e Guilherme Queiroga (efeitos e vozes). A apresentação contará ainda com participações especiais de Aluísio Maluf e Igor de Carvalho.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis exclusivamente na plataforma on-line Sympla. Valores: R$60 (inteira) | R$30 (meia) para ingressos individuais, ou R$280 mesa para 4 pessoas.

Sobre Lula Queiroga

Seu disco de estreia, Baque Solto, em parceria com Lenine, marcou a estreia de ambos artistas no cenário musical do país. O primeiro disco solo, Aboiando a vaca mecânica, surgiu em 2001. Além de compositor e músico, Lula também produz trilhas sonoras para cinema nacional e internacional, programas de TV e filmes com sua produtora. Em mais de quarenta anos de carreira, lançou seis discos solo e conquistou diversas premiações, entre elas APCA (melhor compositor do ano 2001) e Prêmio Sharp. Recebeu ainda indicações ao Prêmio da Música Brasileira e ao Grammy Latino em 2008.

Lula Queiroga tem mais de duzentas composições gravadas por grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Lenine, Maria Rita, Milton Nascimento, Mart’nália, Teresa Cristina, Paralamas, Ney Matogrosso, Geraldo Azevedo, Roberta Sá, O Rappa, Marcelo Falcão, Simone, Pedro Luís e a Parede, Zizi Possi, Mônica Salmaso, entre outros.

Serviço

Espetáculo: Lula Queiroga no Alma Arte Café

Data: Sexta-feira, 05 de setembro

Abertura da casa: 17h | Show: 20h

Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda

Ingressos: Compre seu ingresso