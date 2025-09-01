fechar
Festival Internacional Cena Noronha integra o calendário cultural da ilha em setembro

Evento promove intercâmbio artístico internacional ao reunir artistas de diferentes localidades e diferentes formas de expressão artística

Por Samantha Oliveira Publicado em 01/09/2025 às 20:28
Fernando de Noronha também conta com passeios culturais além das praias
Fernando de Noronha também conta com passeios culturais além das praias - banco de imagens/Embratur

Fernando de Noronha é palco da 1ª edição do Festival Internacional Cena Noronha, que acontece entre os dias 5 e 10 de setembro. O evento tem como objetivo unir arte, cultura e o chamado 'intercâmbio artístico', promovendo encontro entre artistas locais, nacionais e internacionais.

A programação completa reúne espetáculos de dança, oficinas e workshops que se debruçam em diferentes manifestações: do frevo ao canto, do hip-hop à dança dos pescadores.

O festival nasce a partir de um processo de escuta com os fazedores culturais da ilha, como explica Anny Araújo, coordenadora de Cultura de Fernando de Noronha. "O evento é gratuito e democrático, pensado para que todos tenham acesso", afirma.

Programação do Festival Internacional Cena Noronha

Alguns dos destaques da programação internacional, estão o Touka Danses, da Guiana Francesa, e o suíço Marcelo Move Dance, que mantém um programa de intercâmbio entre Brasil e Suíça. Do cenário nacional, participa a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa (PB). Artistas do Recife e de Noronha completam a grade de atrações.

As inscrições para as oficinas e cursos são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário digital ou em versão impressa, que será disponibilizado no Memorial Noronhense. Confira a programação completa na Praça São Miguel:

 

05/09 (sexta-feira)

* Maracatu Nação Noronha – Música e Dança

* Espetáculo: O Frevo é para Todos – Michele Sinicio (Dança)

* Espetáculo: Gala Clássica e Jazz/Vórtice – Cia Municipal de Dança de João Pessoa

06/09 (sábado)

* Mulheres que Bailam (Dança)

* Espetáculo: Laud de Andaluzia ao Sertão – Flamencura

07/09 (domingo)

* Espetáculo: Tudo acontece na Bahia – Subitus Company (Dança)

* Espetáculo: Ilha em canto – Aryma e Otávio/alunos (Música)

08/09 (segunda-feira)

* Noronha Dance (Dança)
* Coco para Elunan
* Márcio Moreno (Música)

09/09 (terça-feira)

* Espetáculos: Chen / Frida Danse / Mes Horizons –

* Touka Danse (Dança) - Guiana Francesa
* Marina do Mar (Música)

10/09 (quarta-feira)

* Espetáculo: Stuck fur Stuck (Um espetáculo / Dois atos) –

*Marcelos Move

*Dance Program (Dança) - Suiça

* Juá (Música)
*Juarez

Programação de Workshops

Ilha em Canto (Oficina de Canto)

Professor: Aryma
Data: 05/09 (sexta) e 06/09 (sábado)
Apresentação: 07/09 (domingo)
Hora: 16h
Local: Auditório do Tamar

Oficina de Frevo para Crianças (6 a 7 anos)

Professor: Michele Sinicio
Data: 05/09 (sexta)
Hora: 16h
Local: Erem Arquipélago

Oficina de Flamenco – Técnica

Professora: Rafaela Wanderley (Grupo Flamencura)
Data: 06/09 (sábado)
Hora: 9h
Local: Sala de Capoeira (Terminal Turístico do Cachorro)

Oficina de Dança Popular

Professor: Neves de Senna (Subitus Company)
Data: 07/09 (domingo)
Hora: 14h
Local: Sala de Capoeira (Terminal Turístico do Cachorro)
Limite da turma: 30 participantes

Oficina de Hip Hop

Professor: Neves de Senna (Subitus Company)
Data: 07/09 (domingo)
Hora: 15h
Local: Sala de Capoeira (Terminal Turístico do Cachorro)
Limite da turma: 30 participantes

Dança dos Pescadores

Professora: Dora Costa
Data: 09/09 (segunda)
Hora: 16h
Local: Sala do Grupo Cultural Dona Nanete
Limite da turma: 30 participantes

