Festival Internacional Cena Noronha integra o calendário cultural da ilha em setembro
Evento promove intercâmbio artístico internacional ao reunir artistas de diferentes localidades e diferentes formas de expressão artística
Fernando de Noronha é palco da 1ª edição do Festival Internacional Cena Noronha, que acontece entre os dias 5 e 10 de setembro. O evento tem como objetivo unir arte, cultura e o chamado 'intercâmbio artístico', promovendo encontro entre artistas locais, nacionais e internacionais.
A programação completa reúne espetáculos de dança, oficinas e workshops que se debruçam em diferentes manifestações: do frevo ao canto, do hip-hop à dança dos pescadores.
O festival nasce a partir de um processo de escuta com os fazedores culturais da ilha, como explica Anny Araújo, coordenadora de Cultura de Fernando de Noronha. "O evento é gratuito e democrático, pensado para que todos tenham acesso", afirma.
Programação do Festival Internacional Cena Noronha
Alguns dos destaques da programação internacional, estão o Touka Danses, da Guiana Francesa, e o suíço Marcelo Move Dance, que mantém um programa de intercâmbio entre Brasil e Suíça. Do cenário nacional, participa a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa (PB). Artistas do Recife e de Noronha completam a grade de atrações.
As inscrições para as oficinas e cursos são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário digital ou em versão impressa, que será disponibilizado no Memorial Noronhense. Confira a programação completa na Praça São Miguel:
05/09 (sexta-feira)
* Maracatu Nação Noronha – Música e Dança
* Espetáculo: O Frevo é para Todos – Michele Sinicio (Dança)
* Espetáculo: Gala Clássica e Jazz/Vórtice – Cia Municipal de Dança de João Pessoa
06/09 (sábado)
* Mulheres que Bailam (Dança)
* Espetáculo: Laud de Andaluzia ao Sertão – Flamencura
07/09 (domingo)
* Espetáculo: Tudo acontece na Bahia – Subitus Company (Dança)
* Espetáculo: Ilha em canto – Aryma e Otávio/alunos (Música)
08/09 (segunda-feira)
* Noronha Dance (Dança)
* Coco para Elunan
* Márcio Moreno (Música)
09/09 (terça-feira)
* Espetáculos: Chen / Frida Danse / Mes Horizons –
* Touka Danse (Dança) - Guiana Francesa
* Marina do Mar (Música)
10/09 (quarta-feira)
* Espetáculo: Stuck fur Stuck (Um espetáculo / Dois atos) –
*Marcelos Move
*Dance Program (Dança) - Suiça
* Juá (Música)
*Juarez
Programação de Workshops
Ilha em Canto (Oficina de Canto)
Professor: Aryma
Data: 05/09 (sexta) e 06/09 (sábado)
Apresentação: 07/09 (domingo)
Hora: 16h
Local: Auditório do Tamar
Oficina de Frevo para Crianças (6 a 7 anos)
Professor: Michele Sinicio
Data: 05/09 (sexta)
Hora: 16h
Local: Erem Arquipélago
Oficina de Flamenco – Técnica
Professora: Rafaela Wanderley (Grupo Flamencura)
Data: 06/09 (sábado)
Hora: 9h
Local: Sala de Capoeira (Terminal Turístico do Cachorro)
Oficina de Dança Popular
Professor: Neves de Senna (Subitus Company)
Data: 07/09 (domingo)
Hora: 14h
Local: Sala de Capoeira (Terminal Turístico do Cachorro)
Limite da turma: 30 participantes
Oficina de Hip Hop
Professor: Neves de Senna (Subitus Company)
Data: 07/09 (domingo)
Hora: 15h
Local: Sala de Capoeira (Terminal Turístico do Cachorro)
Limite da turma: 30 participantes
Dança dos Pescadores
Professora: Dora Costa
Data: 09/09 (segunda)
Hora: 16h
Local: Sala do Grupo Cultural Dona Nanete
Limite da turma: 30 participantes