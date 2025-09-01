fechar
32ª Agrinordeste tem feira do campo, festival gastronômico e mais; confira

Com entrada gratuita, programação ocorre de quinta-feira (4) a domingo (7), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, das 10h às 21h

Por Emannuel Bento Publicado em 01/09/2025 às 16:59
Pio Guerra, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco - Pio Guerra

A 32ª edição da Agrinordeste será realizada de quinta-feira (4) a domingo (7), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, das 10h às 21h.

O evento, considerado um dos mais importantes do setor agropecuário da região, traz entre os destaques a Feira de Produtos do Campo, o Festival Gastronômico Sabor do Campo, oficinas sobre churrasco e o Concurso de Lácteos.

Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a feira contará com mais de 300 estandes, sendo 40 deles de prefeituras do Estado.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de receber cerca de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

"Já são 32 anos de história e a feira continua crescendo a cada edição, com mais expositores interessados e mais visitantes. A programação é extensa, com ciclos de seminários, oficinas, desfiles de moda com 25 indústrias de confecções, adestramento de cães e apresentação de tecnologias como o uso de drones no setor agro", afirma Pio Guerra, presidente da Faepe.

Seminário

Um dos pontos centrais da programação é o 32º Seminário da Agrinordeste, que será realizado em nove auditórios simultâneos, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos voltados para diferentes segmentos do agronegócio.

"Se o visitante é apicultor, há uma sala dedicada a ele. Se é pecuarista de corte, em outra. Se é pecuarista de leite, em mais uma. Cada segmento tem sua programação específica e palestras adequadas", explica Pio Guerra.

"É uma oportunidade de aprender sobre novas tecnologias e tendências de mercado, internas e externas, compreendendo o que o concorrente está fazendo", acrescenta.

Caravanas de produtores e estudantes de diversos estados do Nordeste também participarão, ampliando a representatividade e a diversidade do evento.

Programação e espaços

  • Arena Agrinordeste/Vila Pet – oficinas gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle, além de palestra sobre cães-guia.
  • Espaço Moda Agro – desfiles e estandes com vestuário e acessórios ligados ao universo agro, assinados por estilistas regionais.
  • Senar Oportunidades – orientação técnica sobre empreendedorismo no meio rural.
  • Feira de Produtos do Campo – estandes com alimentos, insumos agropecuários e artesanato de várias regiões do país.
  • Festival Gastronômico Sabor do Campo – concursos, oficinas e aulas-show com chefs renomados.
  • 6º Show de Churrasco – oficinas ministradas por Mauro Camargo, o “Embaixador do Churrasco”, sobre cortes e técnicas de preparo de carnes.
  • 17º Show de Lácteos – concurso e exposição de queijos, manteigas e derivados de leite.
  • 12ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana) – palestras, estandes de insumos, equipamentos e máquinas voltadas ao setor sucroalcooleiro.
  • Studio Agrinordeste – Podcast – transmissões de entrevistas, debates e bate-papos sobre temas do setor.

SERVIÇO
32ª Agrinordeste
Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho)
Quando: 4 a 7 de setembro de 2025, das 10h às 21h
Quanto: Gratuita

Exposição reúne indumentárias históricas e afetivas da identidade negra em Pernambuco
Mostra Experimental gratuita exibe filmes de Jean-Michel Bouhours no Recife

