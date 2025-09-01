32ª Agrinordeste tem feira do campo, festival gastronômico e mais; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com entrada gratuita, programação ocorre de quinta-feira (4) a domingo (7), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, das 10h às 21h

Clique aqui e escute a matéria

A 32ª edição da Agrinordeste será realizada de quinta-feira (4) a domingo (7), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, das 10h às 21h.

O evento, considerado um dos mais importantes do setor agropecuário da região, traz entre os destaques a Feira de Produtos do Campo, o Festival Gastronômico Sabor do Campo, oficinas sobre churrasco e o Concurso de Lácteos.

Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a feira contará com mais de 300 estandes, sendo 40 deles de prefeituras do Estado.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de receber cerca de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

"Já são 32 anos de história e a feira continua crescendo a cada edição, com mais expositores interessados e mais visitantes. A programação é extensa, com ciclos de seminários, oficinas, desfiles de moda com 25 indústrias de confecções, adestramento de cães e apresentação de tecnologias como o uso de drones no setor agro", afirma Pio Guerra, presidente da Faepe.

Seminário

Um dos pontos centrais da programação é o 32º Seminário da Agrinordeste, que será realizado em nove auditórios simultâneos, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos voltados para diferentes segmentos do agronegócio.

Leia Também Países árabes querem comprar mais produtos do agro do Brasil em alternativa aos EUA

"Se o visitante é apicultor, há uma sala dedicada a ele. Se é pecuarista de corte, em outra. Se é pecuarista de leite, em mais uma. Cada segmento tem sua programação específica e palestras adequadas", explica Pio Guerra.

"É uma oportunidade de aprender sobre novas tecnologias e tendências de mercado, internas e externas, compreendendo o que o concorrente está fazendo", acrescenta.

Caravanas de produtores e estudantes de diversos estados do Nordeste também participarão, ampliando a representatividade e a diversidade do evento.

Programação e espaços

Arena Agrinordeste/Vila Pet – oficinas gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle, além de palestra sobre cães-guia.

Espaço Moda Agro – desfiles e estandes com vestuário e acessórios ligados ao universo agro, assinados por estilistas regionais.

Senar Oportunidades – orientação técnica sobre empreendedorismo no meio rural.

Feira de Produtos do Campo – estandes com alimentos, insumos agropecuários e artesanato de várias regiões do país.

Festival Gastronômico Sabor do Campo – concursos, oficinas e aulas-show com chefs renomados.

6º Show de Churrasco – oficinas ministradas por Mauro Camargo, o “Embaixador do Churrasco”, sobre cortes e técnicas de preparo de carnes.

17º Show de Lácteos – concurso e exposição de queijos, manteigas e derivados de leite.

12ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana) – palestras, estandes de insumos, equipamentos e máquinas voltadas ao setor sucroalcooleiro.

Studio Agrinordeste – Podcast – transmissões de entrevistas, debates e bate-papos sobre temas do setor.

SERVIÇO

32ª Agrinordeste

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho)

Quando: 4 a 7 de setembro de 2025, das 10h às 21h

Quanto: Gratuita



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />