Enrolados – A Nova Aventura de Rapunzel estreia no Teatro Barreto Júnior, no Recife
Espetáculo familiar chega neste sábado (06) com Rapunzel, Flynn Rider e Gothel, trazendo música, aventura e magia para todas as idades
Neste próximo sábado (06), às 16h, chega ao Teatro Barreto Júnior o musical "Enrolados: A Nova Aventura de Rapunzel", da Helena Siqueira Produções. Um roteiro divertido que emociona o público com personagens cômicos, lindas canções e muitas aventuras. É um espetáculo para toda a família se emocionar e entender a força interior e a força de seus sonhos.
Entre os personagens estão a princesa Rapunzel, a feiticeira Gothel e Flynn Rider. Emmanuel Matheus assina a direção da peça, a adaptação teatral é de Ivaldo Cunha, e Madson de Paula é responsável pela coreografia.
Neste espetáculo, acompanhamos a carismática e determinada princesa Rapunzel, que foi raptada ainda bebê pela feiticeira Gothel (Jéssica Viana) e criada por ela como se fosse sua filha. Presa em uma torre isolada no meio da floresta, Rapunzel cresce sem contato com o mundo exterior, alimentando o sonho de um dia conhecer o que existe além da sua janela. Contudo, sua “mãe” lhe proíbe até mesmo de mencionar esse desejo.
Um dia, seu caminho cruza com o de um jovem charmoso e astuto que busca refúgio na torre. É a partir desse encontro que começa uma jornada cheia de emoção, aventuras e descobertas, onde amizade, romance e coragem se entrelaçam em uma narrativa inesquecível.
“Sempre fui apaixonada pela personagem e desde criança meu sonho era interpretá-la no palco um dia. Então é sempre um prazer e uma honra imensa poder dar vida a ela e contar essa história. Tenho muito orgulho desse espetáculo e de participar dele. Tudo é cuidado nos mínimos detalhes, os cenários, figurinos, o texto, o trabalho da direção, e nós temos um elenco talentosíssimo, então não tenho dúvidas de que o público vai sair encantado do teatro.” – Beatriz Siqueira
O elenco é formado por atores e bailarinos pernambucanos, trazendo à cena um espetáculo rico em interpretações e coreografias, que ampliam a magia da história. Com momentos cômicos, números musicais e cenas de tirar o fôlego, "Enrolados – A Nova Aventura de Rapunzel" proporciona ao público de todas as idades uma experiência encantadora, capaz de divertir e emocionar famílias inteiras.
Um pouco sobre Beatriz Siqueira
Beatriz Siqueira, que interpreta a Rapunzel, é uma atriz de 22 anos que já possui uma extensa carreira no teatro. Atua desde os 10 anos de idade, e já participou de outros espetáculos como O Reino Congelado, A Bela e a Fera e Aladdin.
Elenco
- Beatriz Siqueira – Rapunzel
- Thiago Augusto – Flynn Rider
- Jéssica Viana – Gothel
- Emerson Rodrigues – Maximus
- Camomila Boudoux – Gunther / Ensemble
- Dante de Moraes – Lovehorn / Guarda / Ensemble
- Gabriela Barbosa – Atilla / Ensemble
- HBlynda Morais – Irmão Stabbington 1 / Godoy / Ensemble
- Jefferson Victor – Vladmir / Guarda / Ensemble
- Juan Elias – Irmão Stabbington 2 / Thor / Ensemble
- Rayo Vasconcelos – Ulf / Mãe de Rapunzel / Ensemble
- Ubirajara Rodrigues – Gancho / Guarda / Pai de Rapunzel / Ensemble
Serviço
Espetáculo: Enrolados – A Nova Aventura de Rapunzel
Data: 06 de setembro (Sábado)
Horário: 16h
Local: Teatro Barreto Júnior – Pina – Recife/PE
Valores: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)
Ingressos antecipados: Sympla
Ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo, com 1h de antecedência.
Informações: (81) 9.9568-4125