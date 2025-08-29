Festival Tramas Negras 2025 abre oficina gratuita de dança afro-brasileira no Recife
Oficina gratuita de dança afro-brasileira com Mestre Nego Val, voltada para LGBTQIA+, mulheres, negras(os) e pessoas com deficiência
A edição do Festival Tramas Negras 2025 promove, nos dias 20 e 21 de setembro, a oficina “Pagode do Mimbó: ancestralidade e revolução dos quadris". A formação em dança afro-brasileira será ofertada gratuitamente pelo artista e educador piauiense Mestre Nego Val, no Paço do Frevo, no Recife. Para participar, é preciso realizar inscrição no link disponível.
Com ênfase na técnica corporal criada no Quilombo Mimbó, no interior do Piauí, a formação une práticas de improviso, ritmo, fortalecimento físico e expressão política por meio do corpo.
As inscrições estão abertas até este sábado, 30 de agosto, e são voltadas prioritariamente para pessoas LGBTQIA+*, mulheres, mães solo, negras(os), idosas(os) e pessoas com deficiência. A atividade conta com 30 vagas gratuitas, além de acessibilidade em Libras e música ao vivo, com o músico pernambucano Mauro Delê.
A técnica do Pagode do Mimbó é uma dança da comunidade quilombola. Os movimentos de quadris são o centro da proposta. A dança trabalha o corpo como espaço de memória e libertação, descolonizando gestos e abrindo caminhos para expressões mais autênticas.
A culminância da oficina será realizada no dia 21 de setembro, às 16h30, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, no bairro de Chão de Estrelas, também no Recife.
A oficina integra a edição 2025 do Festival Tramas Negras, que acontece de 15 a 21 de setembro, no Recife, com incentivo público por meio do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), promovido pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco.
SERVIÇO
O quê: Festival Tramas Negras abre inscrições para oficina gratuita de dança ancestral no Recife
Período das inscrições: até sábado, 30 de agosto
Inscrições: Formulário online
Mais informações: www.tramasnegras.com.br