Festa Maluco Beleza 40 anos do Axé: Durval Lelys, Olodum e Araketu no Recife em outubro
Celebre quatro décadas do axé com open bar premium, shows ao vivo e surpresas em uma festa histórica no Recife. Veja mais detalhes
Em comemoração aos 40 anos do axé, a Festa Maluco Beleza promete agitar o Recife no próximo 11 de outubro, no Parador, com início às 16h. O evento reunirá grandes nomes da música baiana, como Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge, além de outras atrações que completam uma programação diversificada e cheia de energia.
Com open bar premium, a festa garante bebidas de qualidade durante toda a noite, permitindo que o público aproveite cada apresentação com conforto e diversão. A programação terá como destaque os grandes sucessos do axé, trazendo à memória momentos que marcaram gerações, e celebrará o Maluco Beleza, festa que por muitos anos se tornou referência nas festividades da cidade.
O Parador será o palco dos shows ao vivo, oferecendo uma experiência completa aos fãs da música baiana. Além das apresentações principais, o público poderá acompanhar surpresas e performances que prometem manter a energia alta durante toda a festa.
Com expectativa de público grande, os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital, e os organizadores recomendam a compra antecipada para garantir entrada nesta edição histórica que celebra quatro décadas do axé.
SERVIÇO
Evento: Festa Maluco Beleza — Comemoração 40 anos do Axé
Data: 11 de outubro de 2025
Horário: 16h
Local: Parador, Recife - PE
Atrações: Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho, Filhos de Jorge e outras surpresas
Diferenciais: Open bar premium
Ingressos: Lojas Nagem e Bilheteria Digital