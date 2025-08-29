Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã apresenta 3º concerto da temporada 2025 no Teatro de Santa Isabel
Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã celebra clássicos e música brasileira com entrada gratuita e acessibilidade total
Chegou a hora de mais um concerto oficial da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã, o terceiro da temporada 2025. A apresentação está marcada para o dia 02 de setembro, às 20h, no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, na capital pernambucana. A regência estará mais uma vez a cargo do maestro titular do projeto, José Renato Accioly.
No repertório, obras clássicas nacionais e internacionais como La Forza del Destino, do italiano Giuseppe Verdi, Danças Norueguesas, do norueguês Edvard Grieg e, a grande atração da noite, Brasiliana para Viola e Cordas, do brasileiro Edino Krieger, executado pela chefe de naipe das violas da OSJCC, Clara Cecília.
"Este concerto representa mais um passo na consolidação artística da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã. Será uma noite em que celebramos tanto o repertório clássico quanto a riqueza da música brasileira”, reforça o maestro José Renato Accioly.
O concerto contará com medidas de acessibilidade como audiodescrição para deficientes visuais e tradução em Libras. O teatro também conta com rampas de acessibilidade, plataforma de elevação para cadeirantes e banheiros adaptados.
A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes na bilheteria do teatro. A classificação é livre para todos os públicos. O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã em 2025 está disponível online, no site do projeto social: https://orquestracriancacidada.org.br/concertos.
Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal, patrocínio sênior dos Correios e realização da Funarte e do Governo Federal.
SERVIÇO
[MÚSICA] Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã — 3º Concerto Oficial da temporada 2025
Data: 02 de setembro de 2025
Horário: 20h
Local: Praça da República - Santo Antônio, Recife - PE
Classificação: Livre
Patrocínio: Caixa e Governo Federal