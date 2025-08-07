Benito Di Paula retorna aos palcos para show especial no Recife
Cantor e compositor carioca celebra 50 anos de carreira com apresentação no Teatro Guararapes, no próximo dia 15, na companhia do filho
Clique aqui e escute a matéria
Depois de sete anos longe dos palcos pernambucanos, o cantor e compositor carioca Benito Di Paula está de volta. O reencontro com o público local será no próximo dia 15 de agosto (sexta-feira), a partir das 21h30, no Teatro Guararapes, em Olinda. A expectativa é de casa cheia. Restam poucos ingressos para a apresentação que faz parte da turnê “Do jeito que a vida quer”, que celebra os 50 anos de carreira do artista. Benito sobe ao palco na companhia do filho, o pianista Rodrigo Vellozo.
Durante o show, o artista revisita momentos marcantes de sua trajetória, com clássicos imortalizados como “Retalhos de Cetim”, “Mulher Brasileira”, “Charlie Brown” e “Ah, Como Eu Amei”, além de canções inéditas do elogiado álbum “Infalível Zen”. Embalada por sambas, lirismo e romantismo, a turnê tem emocionado plateias por todo Brasil. Rodrigo Vellozo, que se apresenta ao lado do pai, dá um tom ainda mais intimista ao espetáculo, dividindo histórias e emocionando o público com homenagens a grandes nomes da música nacional.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A expectativa é que o show promova um encontro das diferentes gerações que acompanham o cantor. Os ingressos estão sendo vendidos por meio do site: cecontickets.com.br e na bilheteria do teatro, com valores entre R$80 e R$280. A realização é da Portobello Produções, com produção local da Cais Produções.
Serviço:
Show de Benito di Paula - “Do jeito que a vida quer”.
Dia: 15 de agosto (sexta-feira)
- Hora: a partir das 21h30
- Local: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)