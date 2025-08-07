Gregorio Duvivier traz "O Céu da Língua" ao Recife

Gregorio Duvivier, definitivamente, não está entre eles. Pelo contrário: o ator, escritor e humorista carioca a abraça com tanto fervor que resolveu levar a paixão ao palco. Em “O Céu da Língua”, monólogo cômico que estreou em Portugal em 2024 e já percorreu o Brasil com mais de 60 mil espectadores, o artista convida o público a rir, refletir e se reconectar com a língua portuguesa — muitas vezes, sem nem perceber que está flertando com a poesia.

O espetáculo desembarca no Recife pela primeira vez nos dias 12 e 13 de setembro, às 20h, no Teatro do Parque. A alta procura levou à abertura de uma sessão extra, marcada para o dia 13, às 17h. Os ingressos estão à venda na plataforma Inti e a expectativa é de casa cheia.

Dirigido por Luciana Paes, atriz e parceira de Duvivier no grupo de improviso "Portátil", o espetáculo é descrito como um "stand-up comedy pegadinha", no qual o humor leve e inteligente é o veículo para falar sobre temas como o uso da linguagem no cotidiano, a influência das reformas ortográficas, a força dos letristas brasileiros e até a redescoberta de palavras esquecidas.

A cenografia é assinada por Dina Salem Levy, com ambientação musical ao vivo do instrumentista Pedro Aune e projeções manipuladas pela designer Theodora Duvivier, irmã do artista.

No palco, Gregorio se equilibra entre o comediante carismático e o intelectual apaixonado, propondo uma escuta afetuosa da língua portuguesa. “Escrevi uma peça que pode ajudar alguém a enxergar melhor o que os poetas querem dizer. Para isso, a gente precisa trocar os óculos de leitura”, explica o ator, que é formado em Letras pela PUC-Rio e autor de três livros de poesia.

Um espetáculo para apaixonar pela palavra

“O Céu da Língua” não é um recital nem uma aula — é uma provocação cômica que faz rir e pensar. Gregorio passeia por expressões do dia a dia como “pisar em ovos” e “batata da perna” para mostrar que a poesia, por vezes, se esconde onde menos esperamos. Entre referências a autores como Caetano Veloso, Fernando Pessoa, Castro Alves e Eugênio de Andrade, ele explora também os efeitos da era digital sobre a linguagem e a saúde emocional das pessoas.

A ideia do espetáculo surgiu a partir da peça “Um Português e Um Brasileiro Entram no Bar”, que o artista dividiu com o humorista luso Ricardo Araújo Pereira, figura importante do grupo Gato Fedorento, considerado uma das maiores influências para a criação do coletivo humorístico Porta dos Fundos. Para Gregorio, o intercâmbio com Portugal é essencial: “Eles consomem muito mais cultura brasileira do que a própria. Existe um mundo genial que ainda não conhecemos”.

Mais do que uma homenagem à língua portuguesa, “O Céu da Língua” é um chamado para olhar com outros olhos — mais atentos e sensíveis — o que dizemos, escutamos e sentimos todos os dias.

SERVIÇO