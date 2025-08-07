Espetáculo "O Rei da Selva" chega ao Teatro Barreto Júnior para celebrar o dia dos pais
Espetáculo "O Rei da Selva" celebra o Dia dos Pais com aventura, efeitos especiais e emoção no Teatro Barreto Júnior neste domingo (10/8)
Para as famílias que desejam celebrar o dia dos pais com magia e encanto, a pedida do fim de semana é o espetáculo teatral "O Rei da Selva", da Humantoche Produções. Com 50 minutos de duração, a peça será apresentada no domingo 10/8, a partir das 16h no Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife, PE) com ingressos promocionais a partir de R$ 40. Os efeitos de luz e 4D prometem emocionar pais e filhos!
Nesta aventura mágica, viajamos até o coração da savana para acompanhar a trajetória de um jovem príncipe que precisa descobrir seu lugar no ciclo da vida: uma história poderosa sobre coragem, herança, amizade e amor — contada através de personagens cativantes, cenários especiais e trilha sonora emocionante.
"Mais que uma peça, 'O Rei da Selva' é uma celebração da infância, dos laços familiares e da força que existe dentro de cada um de nós. Um convite para rir, se emocionar e compartilhar momentos inesquecíveis em família", descreve Ricardo Silva, diretor do espetáculo.
Os ingressos estão à venda no Sympla (sympla.com.br/evento/o-rei-da-selva-em-recife/3038552) com as opções promocional R$ 40 (ingressos limitados), inteira R$ 80 e meia R$ 40 (para estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes, professores e crianças de 02 a 12 anos).
Os portões abrem meia hora antes, 15h30; já os assentos são de livre escolha, de acordo com a ordem de entrada no teatro. Indicado para todas as idades. "Neste domingo tão especial, celebre com quem ama de verdade. Viva uma experiência única ao lado dos pequenos e dos grandes heróis da sua vida. Uma homenagem emocionante para os pais, cheia de encantamento e valores que tocam o coração", explica Ricardo.
Serviço:
Espetáculo "O Rei da Selva"
10/8, 16h no Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife, PE)
Ingressos: R$ 40 promocionais (ingressos limitados), inteira R$ 80 e meia R$ 40 - pelo sympla ou na bilheteria (sujeito a lotação).
Outras informações: 81 9.98032724 (whatsapp)