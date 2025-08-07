Espetáculo "O Rei da Selva" chega ao Teatro Barreto Júnior para celebrar o dia dos pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo "O Rei da Selva" celebra o Dia dos Pais com aventura, efeitos especiais e emoção no Teatro Barreto Júnior neste domingo (10/8)

Clique aqui e escute a matéria

Para as famílias que desejam celebrar o dia dos pais com magia e encanto, a pedida do fim de semana é o espetáculo teatral "O Rei da Selva", da Humantoche Produções. Com 50 minutos de duração, a peça será apresentada no domingo 10/8, a partir das 16h no Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife, PE) com ingressos promocionais a partir de R$ 40. Os efeitos de luz e 4D prometem emocionar pais e filhos!

Nesta aventura mágica, viajamos até o coração da savana para acompanhar a trajetória de um jovem príncipe que precisa descobrir seu lugar no ciclo da vida: uma história poderosa sobre coragem, herança, amizade e amor — contada através de personagens cativantes, cenários especiais e trilha sonora emocionante.

"Mais que uma peça, 'O Rei da Selva' é uma celebração da infância, dos laços familiares e da força que existe dentro de cada um de nós. Um convite para rir, se emocionar e compartilhar momentos inesquecíveis em família", descreve Ricardo Silva, diretor do espetáculo.

Os ingressos estão à venda no Sympla (sympla.com.br/evento/o-rei-da-selva-em-recife/3038552) com as opções promocional R$ 40 (ingressos limitados), inteira R$ 80 e meia R$ 40 (para estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes, professores e crianças de 02 a 12 anos).

Os portões abrem meia hora antes, 15h30; já os assentos são de livre escolha, de acordo com a ordem de entrada no teatro. Indicado para todas as idades. "Neste domingo tão especial, celebre com quem ama de verdade. Viva uma experiência única ao lado dos pequenos e dos grandes heróis da sua vida. Uma homenagem emocionante para os pais, cheia de encantamento e valores que tocam o coração", explica Ricardo.

Serviço:

Espetáculo "O Rei da Selva"

10/8, 16h no Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife, PE)

Ingressos: R$ 40 promocionais (ingressos limitados), inteira R$ 80 e meia R$ 40 - pelo sympla ou na bilheteria (sujeito a lotação).

Outras informações: 81 9.98032724 (whatsapp)