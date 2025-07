Casa da Rabeca realiza 20ª edição do Forró de Salú com atrações gratuitas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A Casa da Rabeca do Brasil promove a 20ª edição do Forró de Salú, com oficinas de dança gratuitas e atrações que estendem as celebrações juninas, incluindo forró, ciranda, quadrilha e côco. A entrada para os shows é 1 kg de alimento não perecível.

A festa

A partir das 17h do sábado (16), o Forró de Salú recebe Maciel Salú, Gilmar Leite, Larissa Lisboa, Nádia Maia, Ivan Ferraz, Família Salustiano e a Rabeca Encantada e Carlinhos Monteverde, além da estreia de Gel Salú, neta do Mestre Salustiano. Também haverá a apresentação da Quadrilha Raio de Sol.

Oficinas

Na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), a partir das 15h, serão realizadas oficinas de danças populares, como cavalo marinho, côco, ciranda e mais, sem necessidade de inscrição prévia. Também estão confirmadas apresentações do Cavalo Marinho Boi Matuto e Cavalo Marinho Boi da Luz.

A Casa da Rabeca

“Seguimos mantendo a tradição junina desse espaço tão tradicional, que trabalha na valorização da cultura popular”, explica o coordenador do Forró de Salú, Pedro Salustiano.

A Casa da Rabeca foi criada por Mestre Salustiano, falecido em 2008. O local conta com estacionamento gratuito, segurança e área gastronômica com comidas regionais.

O evento é patrocinado pelo Banco do Nordeste/Governo Federal, apoiado pela Fundarpe/Governo de Pernambuco, pela Prefeitura de Olinda e pela Pitu.

Leia Também Tapete Voador realiza oficina gratuita sobre lendas regionais em Olinda

Serviço