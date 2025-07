Jaildo Marinho transforma memórias em arte na exposição "Metamorfismo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mostra inédita no Museu do Estado reúne 25 obras que conectam raízes sertanejas, crítica social e materiais inusitados como mármore, granito e chifres

O artista pernambucano Jaildo Marinho inaugurou, nesta quinta-feira (10), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), a exposição "Metamorfismo".

Radicado na França há mais de três décadas, Jaildo retorna ao seu estado natal com uma mostra que propõe um diálogo entre a arquitetura histórica do museu e a contemporaneidade das obras.

A exposição conta com 25 peças, entre quadros, esculturas em mármore, granito e chifres, além de uma instalação e tem curadoria de Mário Hélio Gomes, com direção-geral de Will Albuquerque.

As obras nasceram de um percurso recente de Jaildo pelo Brasil, passando por cidades como Santa Maria da Boa Vista, sua terra natal, Petrolina, Recife, São Paulo, Goiânia, Cachoeiro de Itapemirim e Fortaleza.

"É com grande alegria que eu trouxe essa exposição para o Museu do Estado de Pernambuco, que é uma poética que, na verdade, é a minha memória de infância. Então, é essa passagem da minha infância ao mundo contemporâneo e 40 anos de carreira, onde eu venho solidificar essas memórias de criança", explica Jaildo Marinho.

Jaildo Marinho, artista visual - Alice Lins/JC

Parte da inspiração veio das memórias de infância, como a relação com a avó, que usava gordura de boi para fazer sabão em pedra, referência que aparece em uma das instalações, com varas de marmeleiro cobertas de sabão.

O título "Metamorfismo" remete à transformação da matéria-prima usada por Jaildo, mas também simboliza a visão sobre o Brasil e o povo brasileiro.

Com trabalhos já reconhecidos internacionalmente, como a medalha de ouro no Festival de Mahares (Tunísia) e o Prêmio de Escultura da Bienal de Malta, o artista planeja levar a mostra a outras cidades brasileiras e até à Europa, incluindo Paris, onde vive e leciona escultura.

A exposição é gratuita e segue até o dia 10 de agosto, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE.