Rota do Mar aposta em desfile autoral para a Fenearte

Com quase 30 anos de expressividade no mercado pernambucano, a Rota do Mar se prepara para apresentar coleção especial na 25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

O desfile do selo, na Maior Feira de Artesanato da América Latina, será neste sábado (12), a partir das 19h, no Mezanino, através do espaço Moda Fenearte.

Em destaque, cerca de 15 full looks, que prometem um passeio de volta ao tempo, exaltando a trajetória da empresa considerada uma das maiores do Nordeste no segmento têxtil.

“Escolhemos prestar uma homenagem a tudo que a Rota do Mar tem como legado dentro do polo de moda da região e a expressividade do evento, considerado referência nacional por reunir desfiles, shows, exposições e negócios", destaca a estilista Bruna Melo, que assina a coleção juntamente com Anderson Mateus e Nill Barbosa.

"A nossa marca é uma das mais antigas no Agreste Pernambucano, de forma geral, com quase três décadas de atuação, pesquisa e inovação para várias praças locais", explica.

"Fora isso, estamos levando em conta também a importância das pessoas colaboradoras em todo o nosso processo, com base nos momentos nos quais a empresa construiu a sua história junto a tantos profissionais incríveis, de diversos setores. Uma delas é a Dona Adalva, a mãe do CEO Arnaldo Xavier, que será a grande homenageada do desfile”, finaliza.

“Vamos destacar a evolução dos produtos, especialmente com o uso consciente de matérias primas. Desde o nascimento da Rota do Mar, na década de 90, com a Onda Perfeita, depois por volta de 2015, com Siga sua Onda, e o momento atual, Encontre sua Direção”, completa Anderson.

Em tempo, a cartela de cores permeia os tons de inverno e os produtos poderão ser usados democraticamente por quem se sentir bem naquela modelagem, incluindo alguns artigos mais direcionados para homens e outros para mulheres. O desfile terá produção assinada por Nestor Mádenes.

Rota do Mar aposta em desfile autoral para a Fenearte - Divulgação

Serviço



O que : desfile da Rota do Mar na 25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato



: desfile da Rota do Mar na 25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato Quando : neste sábado, dia 12 de julho de 2025



: neste sábado, dia 12 de julho de 2025 Onde : Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)



: Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda) Horário: às 19h

Ingressos



À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e , além de pontos de venda nos shoppings:

Boa Vista (quiosque Ticket Folia);

Plaza (loja Crabolando);

RioMar (quiosque Ingresso Prime);

Tacaruna (lojas Club da Miçanga).

Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).