De Pernambuco para o mundo: Luna Vitrolira inicia turnê inédita de poesia pela Europa
Poeta recifense lança Memória Tem Águas Espessas em festivais literários de cinco países e insere a literatura pernambucana nos palcos internacionais
Recife será o ponto de partida para um feito histórico na literatura contemporânea brasileira. A poeta, performer e pesquisadora Luna Vitrolira, reconhecida por unir oralidade, corpo e música em suas obras, embarca em setembro para sua primeira Eurotour literária, que passará por Portugal, França, Inglaterra, Alemanha e Espanha.
O circuito inclui lançamentos de livro, performances poéticas, mesas de conversa e oficinas, inserindo a literatura pernambucana nos mesmos palcos em que artistas da música tradicionalmente circulam.
O novo livro, Memória Tem Águas Espessas, será lançado em Lisboa e em Óbidos, durante o prestigiado Festival FÓLIO, além de ser debatido em Madri no Festival F.A.L.A. (Festival de Autorxs Latinxs Americanxs). A obra reúne reflexões sobre negritude, ancestralidade e as marcas da colonização, reposicionando a voz de uma mulher negra nordestina em diálogo direto com os países que foram protagonistas do colonialismo.
“Não estou indo no porão de um navio negreiro, mas como artista, levando a palavra poética de Pernambuco e do Brasil para ser ouvida na Europa do século XXI”, afirma Luna.
Antes da turnê internacional, Luna cumpre uma intensa agenda no Brasil. Em São Paulo, participa de mesas e oficinas ao lado das poetas Cida Pedrosa e Dayane Rocha (9 e 11/9), apresenta o espetáculo poético-musical Em Nome da Liberdade (10/9, Sesc 24 de Maio), e ministra oficinas de escrita e performance no Sesc Vila Mariana (13/9), com apresentação pública no dia 14/9. No Ceará, é uma das atrações da Balada Literária do Cariri (12/9), em Juazeiro do Norte. Já no Rio de Janeiro, entre 17 e 20/9, integra o grupo Mulheres de Repente em uma imersão no Sesc Niterói, trazendo ao público a tradição da Mesa de Glosas, forma de improviso poético do Sertão do Pajeú.
“É raro ver escritoras anunciarem uma turnê internacional de poesia. Geralmente se viaja para um festival e se retorna. Estou conseguindo articular apresentações em cinco países dentro de um mês, algo inédito para mim e possivelmente para a literatura de Pernambuco”, completa a poeta.
Sobre Luna Vitrolira
Luna Vitrolira é uma multiartista de destaque, sendo poeta, cantora, compositora, pesquisadora e palestrante. Com uma trajetória marcada pela oralidade e pela poética das vozes, ela já se apresentou em eventos como a Flip e a Bienal do Livro de Pernambuco. Além de sua carreira artística, Luna é uma voz ativa em projetos de inclusão social e equidade de gênero, e atua em programas voltados para as juventudes periféricas.
Natural de Recife e criada em Paulista/PE, iniciou sua trajetória artística aos 15 anos na cena da poesia falada, no Sertão do Pajeú. Para Luna, a poesia é uma forma de existir, conectando-a ao mundo e à espiritualidade. Sua obra reflete processos de autorreconhecimento e de cura, marcados por sua busca por raízes ancestrais. Memória tem Águas Espessas nasce dessa imersão na memória canavieira da Zona da Mata de Pernambuco, abordando temas como ancestralidade, perdão e identidade, com influências de escritoras negras como Conceição Evaristo e Grada Kilomba.
Luna estreou na literatura com Aquenda — o amor às vezes é isso, finalista do Prêmio Jabuti em 2019, transformado em um projeto transmídia. Além da poesia, ela é idealizadora do projeto Mulheres de Repente e jurada de prêmios literários como o Jabuti e o Oceanos. Luna também se destaca como CMO da 99Jobs, atuando em iniciativas que promovem equidade de gênero e combate ao racismo, voltadas à juventude periférica e a instituições educacionais.
Serviço
Artista: Luna Vitrolira — poeta, performer e pesquisadora
Lançamento internacional: livro Memória Tem Águas Espessas
Países da Eurotour: Portugal, França, Inglaterra, Alemanha e Espanha
Programação nacional: São Paulo (9 a 14/9), Juazeiro do Norte (12/9) e Niterói (17 a 20/9) antes do embarque para a Europa