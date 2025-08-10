5 celulares baratos com câmera boa para você comprar em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira os celulares em conta com câmera boa para comprar em 2025, que entregam fotos incríveis, recursos modernos para o seu dia a dia.

Escolher um bom celular vai muito além do preço: para quem adora registrar momentos, tirar boas selfies e fazer vídeos para redes sociais, a qualidade da câmera é um dos critérios mais importantes.

E a boa notícia é que, em 2025, já é possível encontrar celulares baratos com câmeras muito competentes, ideais para o uso diário sem pesar no bolso.

Selecionamos 5 modelos acessíveis e atualizados que entregam excelente desempenho fotográfico pelo custo. São aparelhos ideais para quem quer qualidade de imagem sem precisar investir em tops de linha.

5 smartphones baratos com boa câmera

1. Galaxy A36

O Galaxy A36, da Samsung, chegou como sucessor da linha A35, mantendo o bom equilíbrio entre preço e desempenho.

Seu destaque é a câmera traseira de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS), ideal para fotos mais nítidas e vídeos mais suaves mesmo em movimento.

Destaques:

Câmera traseira: 50 MP (com OIS) + lente ultra-wide;

Câmera frontal: 13 MP;

Tela Super AMOLED de 6,6" com taxa de 120Hz;

Boa performance para redes sociais, fotos noturnas e gravações em Full HD.

Preço médio em 2025: R$1.599,00

Onde comprar por esse preço: Amazon

2. Redmi Note 14

A Xiaomi mantém a tradição de entregar ótimos recursos a preços competitivos. O Redmi Note 14 vem com uma câmera principal de 108 MP.

O que garante alta resolução e nitidez mesmo em zoom digital. A IA da Xiaomi também ajuda a otimizar as fotos automaticamente.

Destaques:

Câmera traseira: 108 MP + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro);

Câmera frontal: 16 MP;

Modo noturno eficiente e foco rápido;

Bom para quem curte fotos de paisagens, retratos e vídeos curtos.

Preço médio em 2025: R$1.210,00

Onde comprar por esse preço: Amazon

3. Moto G75

A linha G da Motorola é conhecida por seu equilíbrio, e o Moto G75 mantém esse padrão. Ele vem com câmera tripla, incluindo um sensor principal de 50 MP.

Além de um sistema Quad Pixel, que melhora a captação de luz em ambientes escuros. É uma boa escolha para quem busca simplicidade com qualidade.

Destaques:

Câmera traseira: 50 MP + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro);

Câmera frontal: 16 MP;

Tela de 6,5” com boa resolução e bateria duradoura;

Software limpo e intuitivo.

Preço médio em 2025: R$ 1.699,00

Onde comprar por esse preço: Amazon

4. POCO C75

O POCO C75 é a melhor opção para quem busca um celular de entrada com câmera decente. Ele vem com sensor de 50 MP, algo raro na faixa de preço, e entregando boas fotos em ambientes bem iluminados.

Ele entrega fotos equilibradas para redes sociais e registros cotidianos, mesmo custando bem menos que outros da lista.

Destaques:

Câmera traseira: 50 MP + sensor auxiliar;

Câmera frontal: 13 MP;

Tela grande de 6,88", ideal para vídeos e redes sociais;

Ótimo para estudantes, idosos e usuários que querem economia com qualidade.

Preço médio em 2025: R$859,90

Onde comprar por esse preço: Amazon

5. Galaxy S24 FE

A linha “Fan Edition” da Samsung foi criada para oferecer recursos premium a um preço mais acessível, e o Galaxy S24 FE cumpre bem essa proposta.

Apesar de ser um pouco mais caro que os demais da lista, ele entrega fotos com qualidade de topo de linha, gravação em 4K e modo retrato avançado.

Destaques:

Câmera traseira: 50 MP (principal) + 12 MP (ultra-wide) + 8 MP (zoom óptico);

Câmera frontal: 10 MP com ótima definição;

Grava vídeos em 4K com estabilidade;

Tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas;

Ideal para criadores de conteúdo e fotos profissionais.

Preço médio em 2025: R$ 2.489,61

Onde comprar por esse preço: Amazon

