7 celulares com superdesconto para comprar agora e economizar de verdade

Confira uma seleção de 7 smartphones com descontos reais para economizar na hora de trocar de celular sem abrir mão da qualidade. Confira!

Por Bia Freire Publicado em 07/08/2025 às 23:09
Conifra 7 prommoções imperdivéis para você comprar um celular novo!
Conifra 7 prommoções imperdivéis para você comprar um celular novo! - Istoock

Se você está pensando em trocar de celular sem gastar muito, essa é a sua chance. Reunimos 7 smartphones com superdescontos que valem a pena ser aproveitados agora. Tem modelo potente, com boa câmera, bateria duradoura e preço que realmente faz diferença no bolso.

Confira a lista e economize de verdade na sua próxima compra.

1. Apple iPhone 13 (256 GB) – Luz das Estrelas

Compre este celular na Amazon

De R$ 4.732,68 por R$ 3.440,07

Um clássico da Apple com muito espaço interno, ótimo desempenho e câmeras potentes. Ideal para quem quer entrar no ecossistema Apple sem pagar preço de lançamento.

2. Samsung Galaxy S25 5G – 128GB, 12GB RAM (JetBlack)

Compre este celular na Amazon

De R$ 6.499,00 por R$ 4.799,00 (-26%)

Com câmera tripla, muita memória e tela de 6.2”, o S25 é uma escolha poderosa para quem busca desempenho, velocidade e fotos profissionais.

3. Motorola Razr 60 – 256GB, 24GB RAM (Verde)

Compre este celular na Amazon

De R$ 5.499,00 por R$ 4.499,00 (-18%)

Design moderno com tela dobrável, inteligência artificial e um visual único. Um smartphone premium para quem gosta de inovação e estilo.

4. Motorola Edge 60 5G – 512GB, 24GB RAM (Azul Marinho)

Compre este celular na Amazon

De R$ 3.499,00 por R$ 3.099,00 (-11%)

Com câmera Sony de 50MP, resistência IP68/IP69 e muita memória, esse modelo é ideal para quem quer potência e durabilidade.

5. Apple iPhone 15 (128 GB) – Preto

Compre este celular na Amazon

Por R$ 4.259,00

Modelo mais recente da Apple com visual refinado, câmeras incríveis e performance de ponta. Um ótimo investimento para quem busca tecnologia de última geração.

6. Samsung Galaxy S24 – 256GB, 8GB RAM (Cinza)

Por R$ 2.979,00

Equipado com Galaxy AI, tela fluida de até 120Hz e câmera selfie de 12MP, é uma excelente opção de alto desempenho com preço competitivo.

7. Xiaomi Redmi Note 14 – 256GB, 8GB RAM (Preto)

Compre este celular na Amazon

Por R$ 1.134,99

Ótimo custo-benefício com bom espaço interno e desempenho confiável. Perfeito para quem quer um celular funcional e acessível.

