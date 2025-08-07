7 celulares com superdesconto para comprar agora e economizar de verdade
Confira uma seleção de 7 smartphones com descontos reais para economizar na hora de trocar de celular sem abrir mão da qualidade. Confira!
Se você está pensando em trocar de celular sem gastar muito, essa é a sua chance. Reunimos 7 smartphones com superdescontos que valem a pena ser aproveitados agora. Tem modelo potente, com boa câmera, bateria duradoura e preço que realmente faz diferença no bolso.
Confira a lista e economize de verdade na sua próxima compra.
1. Apple iPhone 13 (256 GB) – Luz das Estrelas
De R$ 4.732,68 por R$ 3.440,07
Um clássico da Apple com muito espaço interno, ótimo desempenho e câmeras potentes. Ideal para quem quer entrar no ecossistema Apple sem pagar preço de lançamento.
2. Samsung Galaxy S25 5G – 128GB, 12GB RAM (JetBlack)
De R$ 6.499,00 por R$ 4.799,00 (-26%)
Com câmera tripla, muita memória e tela de 6.2”, o S25 é uma escolha poderosa para quem busca desempenho, velocidade e fotos profissionais.
3. Motorola Razr 60 – 256GB, 24GB RAM (Verde)
De R$ 5.499,00 por R$ 4.499,00 (-18%)
Design moderno com tela dobrável, inteligência artificial e um visual único. Um smartphone premium para quem gosta de inovação e estilo.
4. Motorola Edge 60 5G – 512GB, 24GB RAM (Azul Marinho)
De R$ 3.499,00 por R$ 3.099,00 (-11%)
Com câmera Sony de 50MP, resistência IP68/IP69 e muita memória, esse modelo é ideal para quem quer potência e durabilidade.
5. Apple iPhone 15 (128 GB) – Preto
Por R$ 4.259,00
Modelo mais recente da Apple com visual refinado, câmeras incríveis e performance de ponta. Um ótimo investimento para quem busca tecnologia de última geração.
6. Samsung Galaxy S24 – 256GB, 8GB RAM (Cinza)
Por R$ 2.979,00
Equipado com Galaxy AI, tela fluida de até 120Hz e câmera selfie de 12MP, é uma excelente opção de alto desempenho com preço competitivo.
7. Xiaomi Redmi Note 14 – 256GB, 8GB RAM (Preto)
Por R$ 1.134,99
Ótimo custo-benefício com bom espaço interno e desempenho confiável. Perfeito para quem quer um celular funcional e acessível.