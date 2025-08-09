fechar
Celulares em oferta hoje: Samsung, Apple, Motorola e outras marcas com até 30% off

Confira smartphones em promoção com até 30% de desconto, incluindo iPhones, Samsung e Motorola. Aproveite antes que acabe as melhores promoções!

Por Bia Freire Publicado em 09/08/2025 às 12:24
Confira os melhores celulares
Confira os melhores celulares - Istoock

Se você está pensando em trocar de celular ou investir em um modelo mais moderno, esta é a hora de garantir economia. Selecionamos smartphones de ponta que estão com até 30% de desconto, incluindo iPhones, modelos Samsung e Motorola, todos com ótimo custo-benefício.

Confira a lista completa:

Ofertas em destaque

Apple iPhone 13 (256 GB) — Luz das Estrelas

Com tela Super Retina XDR, chip A15 Bionic e câmera dupla de 12 MP — desempenho sólido e ótima qualidade de imagem.

R$ 3.329,10 De: R$ 4.732,68

Desconto: 30% OFF

Compre na Amazon

Apple iPhone 14 (128 GB) — Meia-Noite

Melhorias em fotografia com baixa luz, detecção de acidentes e desempenho robusto.

R$ 3.700,79

Compre na Amazon

Samsung Galaxy A26 5G (256 GB, 8 GB RAM) — Preto

Câmera de 50 MP, resistência IP67, tela Super AMOLED de 6,7" e 5G.

Compre na Amazon

Samsung Galaxy A16 (256 GB, 8 GB RAM) — Cinza

Bateria 5000 mAh, tela 6,7" e NFC — bom para uso diário.

R$ 1.077,30 De: R$ 1.299,00

Descont: 17% OFF

Compre na Amazon

Motorola Moto G35 5G (256 GB, 12 GB) — Cinza Vegan Leather

12 GB de RAM (4 GB + 8 GB Boost), câmera 50 MP com IA e tela 6,7".

R$ 999,00 De: R$ 1.199,00

Desconto aproximado: 16% OFF

Compre na Amazon

Samsung Galaxy Z Flip7 5G (256 GB, 12 GB) — Jetblack

Dobrável, câmera dupla 50 MP e recursos Galaxy AI.

R$ 7.379,13 à vista no Pix (9% OFF)

Compre na Amazon

 

